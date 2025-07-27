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На северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья северных Курил, рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, «землетрясение магнитудой 4,2 произошло 27 июля в 22.05 (14.05) в Тихом океане. Эпицентр находился в 90 километрах южнее необитаемого острова Онекотан, очаг – на глубине 40 километров», передает РИА «Новости».
Как уточнила Семенова, толчки не ощущались в населенных пунктах Северо-Курильского района. Угроза цунами не объявлялась и дополнительных мер безопасности не вводилось.
Ранее сообщалось, что в медучреждениях Камчатки после сильных землетрясений появились трещины, однако угрозы зданиям не зафиксировано, работа продолжается в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений. Ощущаемость землетрясения достигла семи баллов. На Камчатке предупредили о возможном цунами.