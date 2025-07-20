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На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений
Магнитуда афтершоков на Камчатке после мощных землетрясений составляет от 4 до 6,7, сообщает региональный главк МЧС.
В главке уточнили: «На Камчатке фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,7 после ощущаемого сейсмособытия в акватории Тихого океана», передает РИА «Новости».
На данный момент 22 осмотровые группы завершили обследование социально значимых и потенциально опасных объектов – учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, Елизовском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных округах. Пострадавших не зарегистрировано.
Все объекты экономики, жилищно-коммунального хозяйства, электроснабжения, образовательные и лечебные учреждения, а также котельные продолжают работать в штатном режиме, подчеркнули в МЧС.
По данным ведомства, первое землетрясение магнитудой 7 ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского с интенсивностью до пяти баллов. Второе с магнитудой 7,6 было отмечено в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском и Елизовском районах силой до семи баллов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке предупредили о возможном цунами. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущаемость мощного землетрясения магнитудой 7,6 достигла семи баллов. Позже на Северных Курилах отменили угрозу цунами.