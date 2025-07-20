На северных Курилах отменили угрозу цунами

Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области

Военный эксперт Дандыкин назвал цели массированного удара по Днепропетровской области

Tекст: Андрей Резчиков

«В ночь на субботу основной удар был нанесен по Днепропетровской области, где находятся предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для киевского режима это важнейший регион с учетом не только Днепропетровска (украинское название – Днепр), но и других городов. Но именно в Днепропетровске находится бывший советский завод, который сейчас перепрофилирован для выпуска крылатых ракет «Нептун» и другого дальнобойного оружия», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, в Павлограде находится важный логистический центр, который снабжает украинскую группировку на территории в ДНР, в частности в Константиновке и Красноармейске: «Судя по всему, во время российского массированного удара досталось и транспортным артериям, раз глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак говорит, что прошедшая ночь на территории Украины была адской из-за российских ударов».

По мнению собеседника, Россия задействовала несколько сотен беспилотников и крылатые ракеты, в том числе комплексы «Искандер» и «Калибры» морского базирования. Также не исключено участие авиации.

«По ударом оказалось несколько регионов Украины, но основной мишенью стал именно областной центр Днепропетровской области», – рассуждает спикер.

Дандыкин напомнил о российском плане на летнюю кампанию, но отчасти групповой удар можно считать ответом на недавний ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал остановить боевые действия в течение 50 дней: «Главный план – это освобождение нашей земли. Это ДНР, Херсонская и Запорожская области. Там наметились успехи. До самого Запорожья уже не очень далеко, поэтому массированные и групповые удары будут продолжаться, в том числе и по Киеву. Чем больше поражается в глубоких тылах всего того, что снабжает и вооружает ВСУ, тем легче российским бойцам на линии боевого соприкосновения и активнее наше продвижение», – отметил он.

«С другой стороны, Зеленский тоже старается наносить контрудары. Киев уже получил большинство из 49 танков Abrams, обещанных Австралией. Остальные машины будут отправлены в ближайшие месяцы. Это хоть и устаревшая, но серьезная техника», – подчеркнул Дандыкин.

Спикер отметил, что сейчас боевые машины врага практически исчезли с поля боя. «Многое мы побили или затрофеили, но враг что-то где-то еще накапливает. На мой взгляд, он может сформировать еще четыре-пять бригад и совершить где-нибудь вылазку. Не прекращаются убийственные атаки на Теткино, Белгородскую область», – добавил эксперт.

По данным Минобороны, в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников.

Как пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, это была самая интенсивная атака и прошедшая ночь на территории Украины оказалась «адской» из-за российских ударов.

Судя по комментариям в соцсетях и украинских пабликах, самый массированный удар был нанесен по целям в Павлограде Днепропетровской области, там были повреждены в том числе промышленные предприятия.