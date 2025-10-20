Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
Собянин пообещал построить в Москве за три года три моста и 283 км дорог
В столице в течение трех лет планируют построить более 283 км новых дорог, появятся два современных пешеходных моста через Москву-реку, а также автомобильный мост от Рублево к Рублево-Архангельскому.
В течение ближайших трех лет в Москве будет построено более 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Среди ключевых проектов значатся два новых пешеходных моста через Москву-реку, эстакада на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда, а также реконструкция Рублевского шоссе и строительство моста через реку. Также в программу входит развитие улично-дорожной сети в районе станций МЦК «Бульвар Рокоссовского» и «Локомотив».
Планируется построить новые участки Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы, соединительную магистраль между МСД и Курганской улицей, а также участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Все объекты станут частью масштабного развития транспортной системы российской столицы.
