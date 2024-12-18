Москвичам рассказали, когда начнется оттепель

Гидрометцентр: В Москве в пятницу начнется оттепель до плюс трех

Tекст: Евгения Караваева

Оттепель после недолгого похолодания ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 20 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По прогнозам, в ночь на четверг температура в столице опустится до минус 17 градусов, а в Подмосковье – до минус 19 градусов. К вечеру четверга температура в столице и области повысятся до минус трех градусов. Ночью и днем ожидается снег, возможен гололед, ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

В ночь на пятницу возможны снег, мокрый снег и ледяной дождь. Температура в Москве составит от минус пяти до минус трех градусов, в Подмосковье – от минус восьми до минус трех градусов. Днем воздух в столице и области прогреется до трех градусов тепла, а в ночь на субботу оттепель продолжится.

В субботу осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, ожидается повышение температуры до плюс трех градусов. Возможны прояснения, ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 7–12 м/с. На дорогах Москвы и Подмосковья до 21.00 среды действует желтый уровень погодной опасности из-за вероятности гололедицы, предупреждая о потенциальной опасности метеоусловий.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, с 18 по 20 декабря в ряде регионов России, включая Архангельскую и Мурманскую области, ожидаются аномальные морозы с температурами на 6–17 градусов ниже нормы, доходящими до минус 33 градусов, а на востоке Ленинградской области до минус 22 градусов.