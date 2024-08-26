Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов
Постпредство России при ОЗХО: ВСУ применили токсичные химикаты в зоне СВО более 400 раз
Вашингтон остается главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне, в зоне СВО применение токсичных химикатов со стороны ВСУ было зафиксировано уже более 400 раз, сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В постоянном представительстве отметили, что в марте 2023 года предупреждали о поставке США на Украину химических веществ «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар», ручных гранат «Терен-6», снаряженных химсредствами, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».
Кроме того, в зоне проведения СВО ВСУ применили более 400 раз химикаты нелетального действия, отмечены случаи использования компонентов химоружия для отравления продуктов питания, в результате чего погибли 15 человек.
Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин отметил рост числа провокаций с использованием химоружия.
Напомним, до этого Тарабрин заявил, что Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.