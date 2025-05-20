Премьер Катара назвал Boeing 747-8 в подарок Трампу обычной практикой

Tекст: Мария Иванова

Передача самолета Boeing 747-8, стоимость которого составляет 400 млн долларов, Дональду Трампу – это нормальное явление между союзниками, заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, передает РИА «Новости».

«Это нормальное явление, такое случается между союзниками», – сказал он на Катарском экономическом форуме, отвечая на критику в адрес Трампа по поводу согласия принять такой дорогой подарок.

Премьер-министр также отметил, что обвинения во взяточничестве не имеют под собой оснований. «Что касается предыдущих обвинений во взяточничестве, то нет никаких доказательств, что Катар совершил что-то противозаконное», – добавил Аль Тани. Он выразил надежду, что США будут рассматривать Катар как заслуживающего доверия партнера, который не пытается купить себе влияние.

По данным американских СМИ, самолет Boeing 747-8, который Катар собирается передать США, прибыл в Техас более месяца назад. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что самолет планируется передать в пользование Пентагона, однако вопрос еще решается на юридическом уровне. Дональд Трамп назвал отказ от этого предложения Катара глупым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что передача самолета Boeing от Катара прошла все необходимые юридические проверки и соответствует закону.

При этом отмечалось, что передача Дональду Трампу роскошного Boeing 747-8 из Катара может создать серьезные проблемы с обеспечением безопасности американского президента.

Ранее в Вашингтоне разгорелся спор вокруг планов президента США Дональда Трампа принять в подарок от Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 млн долларов.