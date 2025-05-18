Уиткофф назвал легальной передачу самолета Boeing от Катара Трампу

Tекст: Ольга Иванова

Решение американского президента Дональда Трампа принять самолет Boeing в подарок от Катара абсолютно легально, об этом сообщил спецпосланник главы государства Стив Уиткофф телеканалу ABC, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что сделка была полностью проверена Советом Белого дома, министерством юстиции и внешними юридическими фирмами. Уиткофф подчеркнул: «Это совершенно законная сделка. Она проверена Советом Белого дома, министерством юстиции. Были привлечены внешние юридические фирмы. Так что это совершенно законная сделка правительства Катара с правительством США, министерства обороны с министерством обороны, которая происходит в обычном порядке и происходила в обычном порядке на протяжении всего нашего существования».

Передача самолета стала предметом критики в адрес администрации Белого дома, однако, по словам спецпосланника, все процедуры были соблюдены и соответствуют практике предыдущих лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Boeing 747-8, который Катар планирует передать Дональду Трампу, был доставлен в Сан-Антонио пять недель назад для возможной модернизации.

Ранее в Вашингтоне разгорелся спор вокруг планов президента США Дональда Трампа принять этот подарок стоимостью около 400 млн долларов.



