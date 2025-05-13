WP: Катарский самолет для Трампа доставили в США месяц назад

Tекст: Мария Иванова

Boeing 747-8, который власти Катара рассматривают в качестве подарка экс-президенту США Дональду Трампу, был доставлен в аэропорт Сан-Антонио, штат Техас, еще более месяца назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные The Washington Post.

По информации сервиса Flightradar24, самолет вылетел из Дохи 30 марта, затем сделал остановки в Париже и в американском Бангоре, после чего 3 апреля прибыл в Сан-Антонио. Представители Катара при этом подтвердили, что решение о подарке еще не принято окончательно.

«Данные полетов показывают, что катарский самолет был перевезен в международный аэропорт Сан-Антонио пять недель назад, что позволяет предположить, что подготовка к усовершенствованию уже началась», – отмечает The Washington Post.

Бывшие и действующие чиновники США заявляют, что переоснащение авиалайнера согласно стандартам президентского борта может занять годы и обойтись в миллиарды долларов. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Катар предлагал использовать самолет для нужд Пентагона, однако вопрос пока изучается с юридической точки зрения.

Ранее телеканал ABC сообщал, что самолет может стать новым президентским бортом для Трампа и впоследствии будет передан в его президентскую библиотеку. Анализ, проведенный советником Белого дома и минюстом США для Пентагона, показал, что такая передача не будет признана взяткой по закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне разгорелся спор вокруг планов президента США Дональда Трампа принять в подарок от Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 млн долларов.

Дональд Трамп на этой неделе отправляется на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за свое второе президентство. Президент США планирует посетить Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.