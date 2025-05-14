Defense One сообщил о рисках использования Трампом катарского Boeing

Tекст: Мария Иванова

Использование Дональдом Трампом роскошного самолета Boeing 747-8, который Катар намеревается передать бывшему президенту США, связано с серьезными рисками для безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Defense One.

По данным источников из военных кругов, для модернизации лайнера до необходимого уровня может понадобиться несколько лет, однако Трамп, по их мнению, может начать пользоваться самолетом уже к концу этого года.

Один из собеседников портала прямо отметил: «Это будет связано с огромными рисками для безопасности. В этом нет сомнений. Но Трамп может решить пойти на них». Бывшие сотрудники Пентагона считают, что за столь короткое время инженеры не успеют оснастить самолет всеми требуемыми системами безопасности, включая защищенные каналы связи и оборонительные технологии.

Кроме того, эксперты предупреждают, что спешка при вводе лайнера в эксплуатацию не позволит тщательно проверить его на наличие прослушивающих устройств и скрытой аппаратуры.

По информации ABC News, самолет стоимостью почти 400 млн долларов может стать одним из самых дорогих подарков, полученных США от иностранных государств, и соответствующее предложение уже поступило Белому дому.

Тем временем пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари сообщил изданию Politico, что Минобороны Катара еще не приняло окончательного решения о передаче лайнера Трампу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Boeing 747-8, который Катар планирует передать Дональду Трампу, был доставлен в Сан-Антонио пять недель назад для возможной модернизации.

Ранее в Вашингтоне разгорелся спор вокруг планов президента США Дональда Трампа принять этот подарок стоимостью около 400 млн долларов.