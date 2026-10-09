Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Калужской областью

Шапша: Силы ПВО уничтожили еще 18 дронов в небе над Калужской областью

Tекст: Валерия Городецкая

Воздушные цели были перехвачены в небе над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Кировским, Сухиничским и Ферзиковским муниципальными округами, а также на окраине областного центра, сообщил Шапша в Max.

Глава региона добавил, что на местах падения обломков в настоящее время задействованы оперативные группы. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате атаки беспилотников на Калугу пострадали девять человек.

Во вторник российские силы ПВО сбили 46 дронов над территорией области.

На прошлой неделе ночная атака украинских аппаратов на областной центр привела к ранениям людей.