Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Силы ПВО сбили 18 беспилотников над Калужской областью
Шапша: Силы ПВО уничтожили еще 18 дронов в небе над Калужской областью
Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали еще 18 беспилотников над территориями нескольких районов Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Воздушные цели были перехвачены в небе над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Кировским, Сухиничским и Ферзиковским муниципальными округами, а также на окраине областного центра, сообщил Шапша в Max.
Глава региона добавил, что на местах падения обломков в настоящее время задействованы оперативные группы. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате атаки беспилотников на Калугу пострадали девять человек.
Во вторник российские силы ПВО сбили 46 дронов над территорией области.
На прошлой неделе ночная атака украинских аппаратов на областной центр привела к ранениям людей.