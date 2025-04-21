На сайте «Русофобы» появились новые фигуранты

Как сообщается на сайте «Русофобы», в расширенный список внесли председателя «Альянса учителей»( признан иноагентом) Даниила Кена**, администраторов антироссийских Тelegram-каналов, а также ряд участников и организаторов запрещенных в России «Форума свободной России» и проекта «Список Путина».

Среди новых фигурантов названы Сергей Давидис, член совета «Правозащитного центра «Мемориал*» (запрещен в России), и Иван Тютрин**, сооснователь «Форума свободной России» (запрещен в России), оба открыто выступавшие против спецоперации на Украине. К ним также присоединились Даниил Константинов, которого портал связывает с активным продвижением западной дезинформации, и Айдер Муждабаев, журналист, критиковавший российскую политику и СВО.

В перечне фигурирует администратор Тelegram-канала «Николаевский Ванек» Иван Знайко, которого на сайте обвиняют в сборе персональных данных и травле, а также попытках получения координат российских военных частей. В материалах портала отмечается, что все эти лица причислены к пропагандистам враждебной идеологии и оппонентам российской политики.

Новый список сайта «Русофобы» включает активистов из Абхазии, Калмыкии, Бурятии и Якутии, которые продвигают идеи о территориальном отделении этих регионов от России.

В этот же список также были включены активисты, выступающие за отделение от России.

Инициативная группа из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян создала платформу «Русофобы», где размещаются данные об организациях и лицах, действующих против интересов России.

Сама платформа призвана информировать о персонажах и организациях, распространяющих негатив о России.