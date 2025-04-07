Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Обновлен перечень фигурантов списка «Русофобы»
Представлен обновленный список фигурантов на сайте «Русофобы»
Новый список сайта «Русофобы» включает активистов из Абхазии, Калмыкии, Бурятии и Якутии, которые продвигают идеи о территориальном отделении регионов от России.
На сайте «Русофобы» представили обновленный список персон, причисленных к числу русофобов. В числе новых фигурантов оказались представители различных регионов, включая Абхазию, Калмыкию и Якутию. Среди них Изида Чания, учредитель «Нужной газеты» в Абхазии, известная своими критическими материалами о России.
В список также вошли Батыр Боромангаев, основатель «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа», который признан экстремистской организацией, и представитель движения «Малиновый Клин – Independent Kuban» Евгений Бурсанидис.
Лидер «бурятского национального движения» Раджана Дугар де Понте и представитель «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа» (признана экстремистский организацией) Владимир Довданов** также попали в обновленный перечень.
Соосновательница «Фонда Свободная Якутия*» Раиса Зубарева, выступающая за отделение Якутии от России, стала одной из наиболее обсуждаемых фигур в списке. Большинство новых фигурантов поддерживают идеи отделения от России, следуя западной концепции о разделении страны ради упрощения доступа к ее ресурсам.
Ранее на сайте «Русофобы» появились новые фигуранты, включая Ахмеда Закаева (внесен в список террористов и экстремистов) и других представителей антироссийских движений.
Инициативная группа из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян создала платформу «Русофобы», где будут публиковаться данные об организациях и лицах, действующих против интересов России.
Платформа призвана информировать о персонажах и организациях, распространяющих негатив о России.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом