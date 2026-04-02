Apple подтвердила прекращение платежей в App Store в России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, корпорация Apple уведомила, что с 1 апреля 2026 года российским пользователям стала недоступна обработка платежей для покупок в магазине App Store. Информация об этом размещена на русскоязычной версии официального сайта поддержки компании.

Специалисты Apple объяснили, что при отсутствии средств на балансе аккаунта Apple новые покупки, включая внутриигровые, а также продление подписок, будут невозможны на территории России.

В компании также отметили, что это повлияет на все основные сервисы, включая Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, iCloud+, покупку рингтонов, подписки в Apple Podcasts, Apple TV и другие покупки в App Store.

В официальном сообщении подчеркивается: «Это может повлиять на ваши текущие подписки. В случае отсутствия средств на балансе аккаунта Apple совершать новые покупки, включая покупки в приложении и продление подписки, в России станет невозможно».

Павел Дуров подверг критике корпорацию Apple за блокировку VPN-приложений в российском App Store. С 1 апреля российские пользователи лишились возможности пополнить баланс Apple ID с помощью счета мобильного телефона у основных операторов связи.