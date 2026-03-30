Британия оштрафовала дочку Apple за переводы российскому Okko

Британия оштрафовала Apple за перевод 635 тыс. фунтов российскому Okko

Tекст: Мария Иванова

Управление по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) наложило на компанию Apple Distribution International Limited штраф в размере 390 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 514 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

В заявлении ведомства говорится: «OFSI наложило штраф в размере 390 тыс. фунтов стерлингов на компанию Apple Distribution International Limited… OFSI ввело штрафные санкции за нарушение регламента 12 режима санкций против РФ, который запрещает предоставление средств в распоряжение подсанкционных лиц».

По данным OFSI, структура Apple поручила одному из британских банков провести два платежа на общую сумму 635 618,75 фунтов в адрес компании ООО «Окко» в июне и июле 2022 года. Онлайн-кинотеатр Okko принадлежит компании АО «Новые возможности», находящейся под британскими санкциями.

Отмечается, что ранее Okko принадлежал Сбербанку и был продан АО «Новые возможности» в апреле 2022 года. Сама компания «Новые возможности» попала под санкции Британии в июне того же года. В OFSI подчеркнули, что Apple добровольно сообщила о нарушении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple Distribution International LTD на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Таганский райсуд Москвы оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ, запрещено в России).

Еврокомиссия в прошлом году начала расследование в отношении Apple по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.