Сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона

Сумма требований 17 российских телеканалов к Google составила 1,81 дуодециллиона рублей

Tекст: Максим Попов

Общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей. Дуодециллион представляет собой единицу с 39 нулями, что подчеркивает астрономическую величину иска. Долг сформировался к 15 января из-за неисполнения Google решения о восстановлении аккаунтов российских СМИ на YouTube, передает РБК со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что процесс начался в 2020 году с исков от «Царьграда» и РИА ФАН к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл», которые требовали восстановить заблокированные аккаунты. В 2021 году суд вынес решение в пользу телеканалов, обязав Google восстановить доступ. Однако, корпорация не исполнила предписание в течение девяти месяцев, что повлекло за собой ежедневные штрафы в размере 100 тыс. рублей. Сумма штрафа удваивалась каждую неделю до исполнения решения без ограничения.

Вследствие к делу подключились другие российские телеканалы, среди которых «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр» и НТВ.

До этого сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC на сумму более 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta* и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Затем Евросоюз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta*, чтобы пересмотреть текущие расследования в соответствии с правилами о цифровых рынках.