Киевские коммунальщики привлекли коллекторов для взыскания долгов по ЖКХ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевские коммунальные службы начали привлекать коллекторские агентства для взыскания долгов с жителей за услуги ЖКХ, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «ТСН». В сообщении отмечается, что коллекторам поручили взимать долги за содержание домов и придомовых территорий.

По данным украинских журналистов, первым таким опытом стало решение коммунального предприятия Оболонского района. В регионе уже объявлен тендер на услуги коллекторских агентств на сумму 1,5 млн гривен, что эквивалентно примерно 36 тыс. долларов.

Суммарная задолженность жителей перед компанией составляет около 7,5 млн гривен, или 180 тыс. долларов. В материале подчеркивается, что этот шаг связан с острой необходимостью возврата долгов.

К концу августа, как сообщала государственная служба статистики Украины, общая задолженность граждан страны за жилищно-коммунальные услуги превысила 2,5 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зафиксировали рекордное число долгов населения за услуги ЖКХ. Киев лишился половины энергомощностей, необходимых для прохождения зимы. Эксперты предсказали риск зимнего коллапса из-за нехватки рабочих рук в коммунальной отрасли.