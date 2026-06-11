Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.0 комментариев
Украинский беспилотник ударил по машине спасателей в Сватово
В городе Сватово в ЛНР украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автоцистерну спасателей, прибывших на вызов, сообщили в региональном МЧС.
Инцидент произошел 10 июня в Сватово, на место возгорания после удара дрона прибыли спасатели, после чего случилась повторная атака, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Повторная атака была направлена на автоцистерну.
В результате взрыва пожарная машина получила осколочные повреждения. Личный состав спасательного подразделения успел вовремя укрыться в безопасном месте, поэтому обошлось без пострадавших.
В конце мая украинские беспилотники повредили автомобили и здание гимназии в Сватовском муниципальном округе. В феврале дрон ВСУ атаковал бронированную машину скорой помощи на территории Сватово.