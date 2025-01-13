Создан оперативный штаб для ликвидации последствий в Керченском проливе

Создан оперативный штаб для координации ликвидации последствий в Керченском проливе

Как сообщает Telegram-канал правительства, Савельев возглавил заседание комиссии, целью которой является координация работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Итогом заседания стало решение о создании оперативного штаба, который будет действовать на постоянной основе.

Оперативный штаб, возглавляемый главой МЧС Александром Куренковым, будет отвечать за координацию действий всех заинтересованных сторон на ежедневной основе. Штаб будет базироваться в Краснодарском крае с возможными выездами в Республику Крым и Севастополь. Основные задачи штаба включают координацию откачки мазута, подъем судов и оценку экономического ущерба.

В работе комиссии примет участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который будет участвовать в разработке и сопровождении технологических операций. Проект плана по ликвидации должен быть представлен до 15 января 2025 года.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море прямо на месте происшествия. Глава государства заявил о необходимости проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом.