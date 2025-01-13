Аксенов предупредил об угрозе утечки мазута в Черное море в курортный сезон

Tекст: Вера Басилая

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Россия 24» предупредил о возможной угрозе утечки мазута из танкеров, потерпевших крушение в Черном море, передает ТАСС.

Аксенов отметил, что остатки мазута, которые пока слишком вязкие из-за низкой температуры воды, могут стать текучими при ее потеплении и вытечь во время курортного сезона, если танкеры не будут убраны из моря.

Ученые ранее объясняли, что с потеплением воды мазут станет более текучим и может подняться, что приведет к загрязнению.

Аксенов также подчеркнул, что в данный момент глобальных мазутных пятен около Крыма не наблюдается. Он заверил, что последствия разлива, случившегося после крушения танкеров, планируется устранить до начала курортного сезона.

«Глобальных пятен пока нет – мониторим ситуацию каждый день и надеемся, что до курортного сезона все последствия устраним», – добавил глава Крыма.

Ранее на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров.

Мониторинговые группы 10 января зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.

Между тем около 14 км береговой линии в Крыму очищено от мазута после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 тонны загрязненного грунта и песка, спасена 91 птица.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.