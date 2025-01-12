На побережье Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

На побережье шести муниципалитетов Крыма обнаружили новые нефтяные загрязнения

Tекст: Вера Басилая

Загрязненные участки находятся в шести муниципалитетах и имеют общую протяженность 12,61 километра. В список пострадавших территорий вошли Евпатория, Судак, Феодосия, Ялта, Сакский и Черноморский районы, а также остров Тузла и мыс Такиль Ленинского района, передает РИА «Новости».

К местам загрязнений оперативно направлены силы и средства для проведения очистительных работ. В операции задействованы 960 человек и 214 единиц техники. Для мониторинга ситуации на побережье работают 225 мониторинговых групп, а на акватории – 22 морских судна. Также задействованы два вертолета Ми-8 для проведения авиамониторинга.

Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

Мониторинговые группы 10 января зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.

Между тем, около 14 км береговой линии в Крыму очищено от мазута после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 тонны загрязненного грунта и песка, спасена 91 птица.

