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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»
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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    14 января 2025, 19:24 • Новости дня

    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

    Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

    Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

    14 января 2025, 09:22 • Новости дня
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате массированной атаки беспилотников на Саратов и Энгельс повреждены два промышленных предприятия, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.

    По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.

    Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.

    Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

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    14 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Задержанный агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный агент Украины признался, что планировал теракт с использованием яда против работников предприятия ОПК в Ярославской области после получения предложения от представителя Украины через Telegram.

    Задержанный агент Украины признался в подготовке теракта на одном из предприятий ОПК в Ярославской области, передает РИА «Новости».

    На видеозаписи мужчина заявил о получении предложения через сеть Telegram совершить теракт с использованием яда. Он согласился на это предложение, планируя отравить сотрудников предприятия.

    Злоумышленник также сообщил, что ранее размещал в соцсетях призывы к прекращению спецоперации и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.

    На данный момент проводятся следственные действия, которые помогут выяснить возможные связи задержанного с другими участниками зарубежных диверсионных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с помощью токсичных химикатов, которые подозреваемый планировал ввести через систему вентиляции автомобилей работников.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила изданию Suddeutsche Zeitung о «возможной угрозе» со стороны России в связи с поставками немецкого оружия Украине.

    По ее словам, Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, что якобы может привести к повышению уровня «угрозы» со стороны России, передает RT.

    Фезер подчеркнула, что ведет переговоры с компаниями о необходимости усиления защиты, особенно в секторе оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    14 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.

    Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».

    В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».

    «Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.

    Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    14 января 2025, 17:54 • Новости дня
    В работе Рунета произошел масштабный сбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.

    Масштабный сбой в работе Рунета отмечается по всей России, передает РИА «Новости». Пользователи жалуются на недоступность сайтов в доменных зонах .рф и .ru как в домашнем, так и в мобильном интернете. Проблемы затронули операторов связи, банки, сервисы «Яндекса», «Ростелекома», «Дом.ру», «Мос.ру» и другие российские сайты.

    Кроме того, наблюдаются перебои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.

    В частности, представители «Ростелекома» сообщили ТАСС, что проблемы с доступом к интернет-доменам не связаны с их сетями, подчеркнув: «Проблема не на нашей сети». В МТС отказались комментировать ситуацию.

    В ноябре российские пользователи столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, что связано с неполадками в облачном сервисе.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    14 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА
    В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

    По данным пресс-службы, в 5.20 в пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны вследствие атаки БПЛА, передает ТАСС.

    Инцидент не привел к пострадавшим, а экстренные службы быстро ликвидировали последствия происшествия.

    Минниханов получил оперативную информацию и выехал на место происшествия. Он заслушал доклады от представителей экстренных служб о текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска.

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    13 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры с позиции силы

    Генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры с Россией с позиции силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не может вести переговоры с Россией с позиции силы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на заседании Европарламента в Брюсселе.

    Рютте заявил, что Украина в настоящее время не имеет возможности вести переговоры с Россией «с позиции силы», передает ТАСС. Это заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе. «В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», – сказал он.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    14 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Работа Рунета восстановлена после сбоя

    Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета после сбоя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа российского сегмента интернета была оперативно восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Роскомнадзор подтвердил, что работоспособность Рунета была восстановлена после кратковременного нарушения связности, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что проблема была выявлена и быстро устранена благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Под связностью сети подразумевается возможность установления соединения между любыми парами узлов, что является основой стабильной работы интернета.

    Во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. В СМИ сообщали, что в Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло.

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    14 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурной лексики
    Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурной лексики
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнения в адекватности Владимира Зеленского после использования украинским президентом нецензурной лексики в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

    Лавров отметил, что нецензурные высказывания Зеленского заставляют усомниться в его адекватности, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что еще в 2021 году Зеленский предложил русским на Украине уехать в Россию «ради блага своих детей».

    Теперь же, по словам Лаврова, Зеленский использовал «русский мат» в адрес миротворцев, которые не поддерживают изгнание русских на границы 1991 года.

    Глава МИД подчеркнул, что такие высказывания Зеленского ставят под сомнение его способность к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский также отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

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    14 января 2025, 15:01 • Новости дня
    Лавров назвал главное условие для обсуждения гарантий безопасности Украине

    Лавров сообщил о готовности Москвы обсуждать гарантии безопасности для Украины в евразийском контексте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но при одном условии.

    Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине, но только с учетом евразийского контекста, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

    По словам министра, Запад использует Украину, «чтобы ослабить Россию» в контексте ее места в системе европейской безопасности. Он подчеркнул, что угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин конфликта.

    «Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей, мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст – он будет доминирующим», – сказал Лавров.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, а советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк предложил размещение ракет малой дальности на территории Украины как часть гарантий безопасности для заключения мирного договора с Россией.

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    14 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Лавров пошутил над словом «фактчекинг» на пресс-конференции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на пресс-конференции о путанице с термином «фактчекинг», предложив заменить его русским эквивалентом «проверка фактов».

    Лавров пошутил на пресс-конференции, что ослышался, когда журналист использовал термин «фактчекинг», передает ТАСС. Это произошло во время обсуждения задач «Международной фактчекинговой организации», меморандум о создании которой был подписан на форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве в конце прошлого года.

    «Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек», – с улыбкой сказал Лавров, прокомментировав использование термина. Он подчеркнул, что понимает сложность замены некоторых англицизмов, но добавил, что «проверка фактов» не является сложнопроизносимым сочетанием.

    Лавров отметил, что использование англицизмов часто обусловлено их емкостью и трудностью замены полноценными русскими аналогами. Однако он выразил мнение, что в данном случае русский эквивалент вполне уместен.

    В октябре генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу, целью которой станет борьба с фейковой информацией. На форуме «Диалог о фейках 2.0» в ноябре в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.

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      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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