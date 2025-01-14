Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

Tекст: Валерия Городецкая

Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

«В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.