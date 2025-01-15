Более 32 тыс. волонтеров задействовали в ликвидации разлива нефти в Черном море

Более 32 тыс. волонтеров помогают ликвидировать разлив нефти в Черном море

Tекст: Ольга Иванова

Прошел месяц с момента крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, что стало серьезным экологическим вызовом. По данным Министерства транспорта России, в результате аварии в Черное море попало 2,4 тыс. тонн мазута, загрязнившего побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Тысячи птиц пострадали из-за нефтепродуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для ликвидации последствий разлива более 32,5 тыс. волонтеров из 20 регионов России присоединились к профильным службам. Координацию добровольцев осуществляют штабы взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Краснодарском крае, Запорожской области, Крыму и Севастополе. «Работа волонтеров бесценна», – заявил статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

По данным МЧС России, за месяц обследовано около 896 км береговой линии, собрано более 164 тыс. тонн замазученного песка и грунта. «Россияне вновь продемонстрировали свой дух и сплоченность», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Волонтеры обеспечены проживанием, питанием и инвентарем, их помощь потребуется еще несколько месяцев.

Отдельное внимание уделяется спасению и реабилитации пострадавших птиц. В Анапе и Витязево работают центры отмыва, где за месяц было спасено более 6 тыс. птиц. Половина из них уже отправлена на реабилитацию в «Сафари-Парк» на Кубани. Предприниматели готовы построить дополнительные временные центры для птиц.