Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.8 комментариев
Путин обсудил с правительством ликвидацию последствий крушения танкеров
Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.
Открывая заседание, Путин выделил эту тему как одну из ключевых, отметив ее актуальность и важность, передает ТАСС.
Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет правительственную комиссию по этому вопросу. «Знаю, что вы и на месте бываете и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня?» – спросил Путин у Савельева.
Также президент предложил высказаться по теме крушения главе МЧС Александру Куренкову, министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и министру транспорта Роману Старовойту.
Ранее Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.
Накануне сообщалось, что очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239» завершена. Также стало известно о разработке механизма рекультивации пляжей на Кубани после ЧП.