Путин обсудил с правительством ликвидацию последствий крушения танкеров

Tекст: Валерия Городецкая

Открывая заседание, Путин выделил эту тему как одну из ключевых, отметив ее актуальность и важность, передает ТАСС.

Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет правительственную комиссию по этому вопросу. «Знаю, что вы и на месте бываете и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня?» – спросил Путин у Савельева.

Также президент предложил высказаться по теме крушения главе МЧС Александру Куренкову, министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и министру транспорта Роману Старовойту.

Ранее Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

Накануне сообщалось, что очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239» завершена. Также стало известно о разработке механизма рекультивации пляжей на Кубани после ЧП.