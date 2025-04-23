Стало известно о приостановке авиасообщения между Россией и Мьянмой

Россия и Мьянма приостановили единственный прямой авиарейс из-за землетрясения

Tекст: Елизавета Шишкова

О прекращении авиасообщения между Россией и Мьянмой сообщил коммерческий директор аэропорта Толмачево, передает ТАСС. Как пояснил Станислав Таравков, отмена рейсов связана с низкой загрузкой и сильным землетрясением, которое произошло весной в Мьянме.

Он отметил: «На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций».

Таравков также добавил, что оператор ожидает возобновления рейсов в осенне-зимнем периоде, если ситуация стабилизируется.

Напомним, количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тыс. человек, еще почти 5 тыс. пострадали.

Российские спасатели из МЧС завершили операцию в Мьянме.

В 2023 году после 30-летнего перерыва между Россией и Мьянмой было возобновлено прямое авиасообщение.