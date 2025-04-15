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Российские спасатели завершили миссию в Мьянме
Российские спасатели из МЧС завершили операцию в Мьянме, где оказали помощь более 500 пострадавшим, включая 94 детей.
Российские спасатели завершили свою миссию в пострадавшей от землетрясения Мьянме, сообщает ТАСС. Последняя группа сотрудников МЧС вернулась в Москву, завершив международную операцию в Республике Союз Мьянма.
Во время операции российские медики оказали помощь 508 жителям страны. В числе получивших медицинскую помощь были 94 ребенка. Кроме медицинской помощи, населению также была оказана психологическая поддержка со стороны специалистов МЧС.
Аэромобильный госпиталь МЧС активно работал на месте, предоставляя необходимую помощь пострадавшим. Этот вклад был высоко оценен местными властями и жителями, которые выразили благодарность российским спасателям за их поддержку в трудное время.
Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тыс. человек, еще почти 5 тыс. пострадали. В рамках помощи МЧС отправило в Мьянму спасателей, кинологов и медиков.
На прошлой неделе Ил-76 МЧС прибыл из Мьянмы в Жуковский с первой группой спасателей, кинологами и техникой, которые проводили поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения регионе.
Отметим, что по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, еще одно землетрясение магнитудой 5,5 было a href="https://vz.ru/news/2025/4/13/1325682.html">зарегистрировано на территории Мьянмы.