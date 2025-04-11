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Российские спасатели вернулись из Мьянмы
Спасатели МЧС вернулись в Россию после ликвидации последствий землетрясения в Мьянме
Ил-76 МЧС России с первой группой спасателей, кинологами и техникой прибыл в Жуковский из Мьянмы, где проводились поисково-спасательные работы.
Российские спасатели вернулись домой из Мьянмы, сообщает ТАСС.
Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Жуковский в Московской области в 10.15 по московскому времени. На борту находились сотрудники Центра по проведению операций особого риска «Лидер» МЧС, кинологи, а также техника и оборудование, которые использовались для поисково-спасательных работ.
Ожидается прибытие второго самолета МЧС с сотрудниками отряда «Центроспас».
Напомним, что российские специалисты принимали участие в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло 28 марта на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда оценил магнитуду первого землетрясения в 8,2, за ним последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Землетрясение затронуло также Таиланд, а подземные толчки ощущались в Китае и Вьетнаме.
Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тыс. человек, еще почти 5 тыс. пострадали. В рамках помощи МЧС отправило в Мьянму спасателей, кинологов и медиков. Российские медики оказали помощь более 390 жителям, включая 67 детей. Медицинские специалисты провели 64 операции, в том числе четыре сложные хирургические операции в госпитале Мандалая.
Помимо медицинской помощи, были обследованы более 90 разрушенных зданий. Активная фаза поисково-спасательной операции МЧС РФ завершилась 9 апреля. Как писала газета ВЗГЛЯД, в страну будут направлены дополнительные спецборта с гуманитарной помощью.
Между тем в пятницу в Мьянме произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в 33 км от города Мейтхила с населением 177 тыс. человек.