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    В России стали массово закрываться китайские автосалоны
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    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле
    Золотовалютные резервы России выросли до исторического максимума
    Госдеп подтвердил отставку своего посла на Украине
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    13 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    28 комментариев
    11 апреля 2025, 08:02 • Новости дня

    В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Мьянме у города Мейтхила

    Tекст: Мария Иванова

    В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр которого находился в 33 км от города Мейтхила с населением 177 тыс. человек.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло в Мьянме, передает ТАСС. Эпицентр находился в 33 км к северо-востоку от города Мейтхила, где проживают 177 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию и исследовать возможные последствия для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спасатели завершили активную фазу спасательных работ на месте землетрясения в Мьянме и начали вывод группировки, в то же время как в страну будут направлены дополнительные спецборта с гуманитарной помощью, включая палатки и электростанции.

    В результате сильного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибли более 3,5 тыс. человека Экс-королева красоты погибла в Мьянме, пытаясь спасти ребенка при землетрясении.

    10 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В России стали массово закрываться китайские автосалоны

    В России за 2025 год закрылось 210 китайских автосалонов

    В России стали массово закрываться китайские автосалоны
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинг».

    В январе-марте 2025 года в России закрылось более 210 китайских автосалонов, это значительно больше, чем в предыдущие годы, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

    За весь 2023 год закрылись 187 китайских шоурумов, а в первом квартале 2024 года – 67.

    Наибольшие потери понесла марка Bestune с 26 закрытиями. За ней следуют Kaiyi и DFM с 20 и 16 закрытиями соответственно. Впервые в топ-10 брендов по числу закрытий вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

    Если тенденция продолжится, то к концу года может быть достигнут рекорд по количеству закрытий шоурумов, а общий объем автодилерских центров упадет ниже четырех тысяч.

    Несмотря на негативные тенденции, Chery сохранила лидерство с 206 локациями, за ней идут Geely с 199 и Changan с 200 шоурумами. Сеть Jetour сократилась на 6%, Exeed и JAC потеряли по 2% своих салонов. Стабильно работают GAC с 94 салонами и Haval, который увеличил количество салонов с 75 до 80. Компания KGM открыла 24 салона.

    Директор департамента продаж «Газпромбанк автолизинг» Николай Фомин отметил, что из 274 общих закрытий на рынке, 213 приходится на китайские салоны. Всего за первый квартал открылись лишь 124 китайских автосалона, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что 2025 год станет одним из самых худших за всю историю современного российского авторынка.

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    10 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Тело напавшего на пост ДПС преступника выставили на площади Ачхой-Мартана

    Тело напавшего на пост ДПС подростка выставили на городской площади в Чечне

    Тело напавшего на пост ДПС преступника выставили на площади Ачхой-Мартана
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

    На площади города Ачхой-Мартан в Чечне было выставлено на всеобщее обозрение тело 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, который, как сообщают региональные власти, напал на пост сотрудников ДПС, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Как сообщает канал, бездыханное тело подростка лежит, вероятно, напротив жилых домов, мимо него проезжают автомобили.

    Кроме того, тело Хумашева было размещено на городской площади у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат – сила». Его окружило множество людей, по информации СМИ, среди них присутствуют и родственники подростка. В толпе также были замечены несколько полицейских.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС в Чечне, в результате которого погиб полицейский.

    Кадыров сообщил о причастности гражданина Украины к этому нападению. Полицейский, раненый при нападении на посту ДПС в Чечне, умер от полученных ранений, а глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 20:45 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски

    Медведев сообщил о злоупотреблениях на экзаменах по русскому языку и истории для мигрантов

    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике Медведев заявил о многочисленных злоупотреблениях при проверке знаний мигрантов по русскому языку и истории России. Он указал, что выданные сертификаты не всегда подтверждают реальные знания экзаменуемых. Медведев подчеркнул, что владельцы таких документов порой едва понимают русскую речь и не способны изъясняться, передает ТАСС.

    Политик также напомнил, что с конца прошлого года введены изменения, направленные на борьбу с нарушениями, включая запрет частным посредникам участвовать в экзаменах. Теперь только государственные учреждения имеют право проводить экзамены и выдавать сертификаты. Установлен перечень таких организаций, а вся процедура должна фиксироваться на видео.

    Медведев добавил, что мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу и не должны получать разрешения на проживание в России. Он предложил дополнительные меры для выявления таких мигрантов, отметив, что сведения о них должны быть предоставлены своевременно и в полном объеме.

    Патриарх Кирилл в свою очередь заявил о серьезной угрозе массовой миграции для традиционной идентичности российского общества, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что иммигранты часто не стремятся к интеграции, не учат язык, не уважают законы и формируют замкнутые этнические сообщества. Глава Русской православной церкви подчеркнул необходимость ответственной миграционной политики и общественных дискуссий по этому вопросу.

    Напомним, с 1 апреля в России вступил в силу закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы.

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    10 апреля 2025, 16:33 • Новости дня
    Алиев заявил о провале попытки госпереворота в Азербайджане
    Алиев заявил о провале попытки госпереворота в Азербайджане
    @ Vladimir Voronin/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о попытке государственного переворота в стране, связанной с вмешательством западных НПО в выборы и антиазербайджанской пропагандой.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о попытке государственного переворота в стране, передает «Газета.ru». По его словам, вмешательство в азербайджанские выборы осуществлялось через финансирование западными странами НПО и пропаганду в СМИ. «Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки», – отметил Алиев.

    Президент заявил, что Национальный демократический институт (NDI) замышлял переворот, что было выявлено службами безопасности. Азербайджанские власти отследили более 1 млн долларов, которые были сняты со счетов и найдены в квартирах оппозиционеров. Вместе с деньгами были обнаружены «коктейли Молотова» и инструкции по нападению на правительственные здания.

    Алиев также подчеркнул, что страна пережила попытки устроить «оранжевую революцию» в 2005 году под эгидой Госдепа США. Президент заверил, что власти помнят об этом и не позволят повторения подобных событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянская и азербайджанская стороны окончили переговоры по тексту мирного соглашения, а президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к началу шагов по установлению доверия с Арменией.

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    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 15:27 • Новости дня
    Познер рассказал о своих чувствах из-за проверки Урганта на иноагента
    Познер рассказал о своих чувствах из-за проверки Урганта на иноагента
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Владимир Познер признался, что проверка Минюста в отношении Ивана Урганта вызывает у него чувство неловкости, но на судьбу их совместного проекта это пока не повлияет.

    Журналист Владимир Познер в беседе с изданием «Абзац» прокомментировал проверку Министерства юстиции в отношении телеведущего Ивана Урганта.

    Проверка проводится для выяснения возможных признаков иностранного агента в деятельности Урганта. Познер отметил, что ситуация вызывает у него чувство неловкости, однако он не может повлиять на происходящее.

    Владимир Познер подчеркнул: «Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать». Журналист добавил, что он не волнуется за судьбу их совместного с Ургантом проекта «Путешествия Познера и Урганта», и подчеркнул, что сначала стоит дождаться результатов проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст России поручил проверить Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

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    10 апреля 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области

    Депутат Колесник: Решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области

    Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстонская инициатива, разрешающая военным топить «подозрительные» суда, может осложнить движение российского танкерного флота по Балтике. Кроме того, решение Таллина создает риски для Калининградской области, снабжение которой реализуется по морю. Это потребует четкого ответа со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Властям Эстонии следовало бы заняться разработкой инициатив, направленных на повышение уровня жизни собственных граждан. Но вместо этого они предпочитают нагнетать обстановку в Балтийском регионе», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Эстонский закон, разрешающий военным топить «подозрительные» суда, он иронично охарактеризовал «Фантомас разбушевался».

    На протяжении длительного времени в Таллине «прогревали» тему якобы угрозы со стороны Москвы. Парламентарий напомнил, что практически в каждом инциденте с повреждением подводной инфраструктуры виноватой пытались выставить Россию, но эти действия выглядели нелепо. «Фактически все дно Балтийского моря усеяно кабелями. Случаи с их обрывом происходят часто и неумышленно. Дело в том, что якорь судна тащат по грунту, чтобы он зацепился», – уточнил Колесник.

    Он подчеркнул: вина российской стороны в якобы «диверсиях» с подводными кабелями никогда не была доказана теми, кто громогласно озвучивал обвинения. На этом фоне решение разрешить эстонским военным топить суда вызывает ряд вопросов. «По каким критериям они станут определять, скажем, подозрительный танкер или нет? Как они собираются обосновывать свои предположения? Как будет проходить процедура потопления?» – рассуждает депутат.

    По его мнению, цель этого закона – психологически воздействовать на Москву. «Я думаю, что Таллин не самостоятельно разрабатывал инициативу», – считает парламентарий. Он напомнил о планах США ввести ограничения в отношении судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    Собеседник допускает, что эстонская инициатива может осложнить движение танкерного флота по Балтике. «Поэтому следует подумать об организации их сопровождения военными кораблями», – акцентировал Колесник. Кроме того, решение Эстонии создает риски и для Калининградской области, снабжение которой происходит по морю. «Речь может пойти и о попытке блокады самого западного региона России. В Таллине должны понимать последствия такого шага», – заключил Колесник.

    Ранее эстонский парламент (Рийгикогу) принял законопроект, позволяющий военным применять силу против торговых судов в Балтийском море, которые представляют угрозу для нацбезопасности, передает «Интерфакс».

    Утверждается, что цель инициативы, ранее одобренной парламентским комитетом по гособороне, – защита инфраструктуры, армейских объектов, портов, оборудования или судов, оказывающих жизненно важные услуги. Эстонские военные получают право топить суда, которые, по их оценке, представляют опасность.

    Такие меры будут применять, только если предотвратить угрозу другими способами невозможно и если возможный урон от судна выше, чем ущерб от его крушения. В Таллине уверяют, что экипаж корабля будет заранее оповещен о действиях военных и эвакуирован, отмечает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    «Это даст нам возможность действовать не только в территориальных водах – то есть в 12 морских милях, которые у нас и у каждой страны отсчитываются от берега и островов, но и в исключительной экономической зоне», – заявил Калев Стойческу, председатель комитета по национальной обороне. По его словам, Эстония в пресечении движения судов также будет «надеяться на сотрудничество с союзниками – Финляндией, Швецией, Латвией и другими странами».

    Напомним, в последнее время участились сообщения о разрывах кабелей в Балтийском море. Инциденты также затронули Германию, Швецию, Литву, Латвию и Финляндию. Представители стран НАТО обвиняли в этом Россию. При этом в ходе расследований специалисты не нашли доказательств того, что повреждения были результатом диверсий. Например, в Хельсинки сняли арест с танкера Eagle S.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов указывал, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства на Балтике.

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    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    10 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле

    МИД: Москва подняла вопрос о возврате дипсобственности в США и прямого авиасообщения

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США в Стамбуле согласились разработать дорожную карту для решения вопросов о возврате российской дипсобственности, сообщил МИД России.

    Как сообщается на сайте МИД России, на переговорах в Стамбуле Россия и США обменялись нотами, закрепляющими обязательства содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий обеих стран. Также обсуждалось содействие в осуществлении взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

    Москва подняла вопрос о возврате шести объектов дипнедвижимости, принадлежащих России и конфискованных властями США. Стороны договорились разработать дорожную карту для восстановления доступа российским представителям с целью инспекции и оценки ущерба.

    Российский посол Александр Дарчиев подчеркнул необходимость срочных практических шагов по данному вопросу. Также обсуждались вопросы визового порядка и режима передвижения дипломатов.

    Дарчиев призвал к активизации усилий по укреплению доверия и возобновлению прямого авиасообщения. Итоги консультаций включают решение проработать все предложения до нового раунда переговоров, сроки которого согласовываются.

    Ранее делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий обеих стран.

    Делегацию России возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    В Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США, на которых Украина не обсуждалась.

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    10 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Моди раскритиковал Сталина за английский язык в письмах

    Моди обострил языковой конфликт между севером и югом Индии

    Моди раскритиковал Сталина за английский язык в письмах
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил главу штата Тамилнад Мутхувела Карунанидхи Сталина в лицемерии, высмеяв его за использование английского в официальных письмах, несмотря на заявления о гордости тамильским языком.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в минувшие выходные в очередной раз обострил давний языковой спор между севером и югом страны, раскритиковав правящую партию Тамилнада «Дравида Муннетра Кажагам» (DMK) и главу штата Мутхувела Карунанидхи Сталина за использование английского языка в официальной переписке, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Словесная перепалка между Нью-Дели и Ченнаем, столицей Тамилнада, переросла в серию уличных протестов и обвинений в том, что правительство Моди сдерживает выделение средств на образование. На фоне долгой истории выступлений против хинди в штате Сталин выступил со зловещими предупреждениями.

    «Я предупреждаю [правительство Моди], не бросайте камни в пчелиный улей. Не пытайтесь узреть уникальный боевой дух тамилов», – сказал Сталин в феврале на государственном мероприятии.

    Проблема южного штата Тамилнад с 1968 года заключается в Национальной политике Индии в области образования, которую обновили в 2020 году. Первоначально она предусматривала трехъязычную формулу обучения: в штатах на севере Индии, говорящих на хинди, в школах было введено обязательное преподавание хинди, английского и индийского языков. В штатах, где не говорят на хинди, преподавали местный язык, хинди и английский.

    Идея правительства заключалась в том, чтобы хинди стал связующим звеном для населения страны. После пересмотра реформы в 2020 году образовательная политика сохранила трехъязычную формулу, но предоставила регионам больше гибкости в выборе трех языков, при этом хотя бы два из них должны быть родными для Индии. Хинди не обязательно должен быть одним из языков.

    Но и это не устроило Тамилнад, выступающий за свою самобытность, в том числе языковую. В отличие от остальной части страны, он изначально никогда не принимал формулу трех языков: в школах штата всегда преподавались только два языка – тамильский и английский.

    Лидеры DMK, включая главного министра Сталина, утверждают, что Нью-Дели использует образовательную политику для давления на штат и сдерживания финансирования образовательных программ, чем серьезно вредит системе. Уровень грамотности в Тамилнаде превышает средний по стране и составляет более 82%.

    Министр образования Дхармендра Прадхан ранее заявлял, что правительство выделит Тамилнаду более 2 тыс. крорских рупий ($232 млн) на образование в рамках программы центрального правительства для обеспечения всеобщего школьного образования. Прадхан настаивал на том, что Тамилнад должен внедрить нацполитику в области образования и ее трехъязычную формулу, если хочет получить средства.

    Профессор языка хинди из университета Дели Апурвананд отметил, что правительство Моди рассматривает хинди как оружие в усилиях по созданию уникальной культурной идентичности Индии, отвергая разнообразные практики, которые формировали ландшафт страны на протяжении веков.

    Его коллеги-лингвисты не видят в усилиях Сталина и штата Тамилнад резона в попытках сохранить тамильский язык. Он используется все реже и в основном в политической среде, а когда речь заходит о школьном образовании, в стране есть запрос на английский как международный, универсальный язык.

    «Язык – это игра власти. И когда речь идет об игре, о коммуникации нет и речи. Мы не говорим об улучшении коммуникации. Мы говорим о возможности навязывать свой код. Мол, ты не знаешь этого языка, следовательно, у тебя меньше власти, чем у меня. Речь идет о власти», – отметила лингвист, автор книг об эволюции языков на протяжении поколений в Южной Азии Пегги Мохан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Моди в ходе первой сессии саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели в 2023 году использовал табличку с надписью «Бхарат» вместо привычного «Индия». Тогда мировые СМИ решили, что страну переименуют и будут называть на хинди.

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    10 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился отменить указ Барака Обамы, ограничивающий расход воды в душе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает WSJ, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который ограничивал расход воды в душевых системах до 9,5 литра в минуту, передает «Фонтанка». Это постановление Обамы требовало, чтобы ограничение применялось ко всему душевому оборудованию в целом, а не только к отдельным насадкам.

    В своей речи Трамп отметил, что предпочитает принимать долгий душ, чтобы ухаживать за своими волосами, и сказал: «Лично я люблю принять хороший душ, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах. Я могу простоять под водой минут 15, пока они не намокнут. Кап-кап-кап».

    Согласно новой директиве, отмена указа Обамы начнет действовать в течение 30 дней после того, как министр энергетики США официально объявит об этом решении.

    В январе президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Он пообещал отменить на каждый новый указ десять старых.

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    10 апреля 2025, 20:00 • Новости дня
    Золотовалютные резервы России выросли до исторического максимума

    Золотовалютные резервы России выросли на 1,9% и достигли 658 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Золотовалютные резервы России выросли на 1,9% и достигли исторического максимума в 658 млрд долларов на 4 апреля 2025 года, увеличившись за неделю на 12,4 млрд долларов благодаря положительной переоценке.

    По данным сайта Банка России, золотовалютные резервы России за неделю с 28 марта по 4 апреля увеличились на 1,9% и достигли нового исторического рекорда в 658 млрд долларов.

    Прирост составил 12,4 млрд долларов, что было обусловлено, в первую очередь, положительной переоценкой активов.


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    11 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Вертолет упал в реку Гудзон, погибли все шесть человек на борту

    Вертолет упал в реку Гудзон во время облета Статуи Свободы, погибли все шесть человек на борту

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет с шестью пассажирами, в том числе детьми, потерпел крушение в реке Гудзон в Нью-Йорке, причиной трагедии стало падение во время туристического полета над Статуей Свободы.

    По данным агентства Associated Press, шесть человек погибли после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. На борту находились граждане Испании, включая детей. Вертолет выполнял туристический полет над Статуей Свободы.

    Ранее телеканал ABC News сообщил о том, что крушение произошло во время туристического полета, однако причины катастрофы остаются неизвестными. Все находившиеся на борту погибли, что подтвердили источники.

    Как отмечает ABC News, крушение стало трагическим завершением экскурсии над одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка – Статуей Свободы. Информация о том, что пассажирами были граждане Испании, также подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу над вашингтонским аэропортом Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta, направлявшийся в Миннеаполис, едва не столкнулся с истребителем Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с пассажирским самолетом, которое произошло в конце января.

    Напомним, вечером 29 января в небе у вашингтонского аэропорта произошло столкновение пассажирского самолета компании American Airlines и вертолета Black Hawk, принадлежащего сухопутным войскам. Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом компании American Airlines, были обнаружены в районе аэропорта.

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    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    10 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    @ Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в него включены вопросы мандата и инфраструктуры, сообщает Politico.

    Украина представила свои пожелания по размещению европейских войск на своей территории, пишет Politico. Встреча ключевых союзников Украины, включая министров обороны Франции и Британии, состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Главная цель обсуждений – проработка деталей миротворческой миссии в случае заключения мирного соглашения с Россией. По словам Владимира Зеленского, стране необходимо присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море для предотвращения новых нападений со стороны России.

    Зеленский отметил, что обсуждение охватывало не только количество войск, но и их мандат, инфраструктуру и временные рамки. Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палица подчеркнул, что около десятка стран готовы присоединиться к коалиции и отправить войска в Украину. Однако многие страны, включая Британию, не склонны отправлять своих солдат без поддержки со стороны США в виде авиационной защиты и логистики.

    Россия заявляет, что любое размещение союзных войск без мандата ООН будет неприемлемо. Несмотря на это, Украина уверена, что процесс согласования с европейскими союзниками идет полным ходом. Палица добавил, что обсуждения идут в контексте как политической, так и военной синхронизации. Кроме того, Украина рассчитывает, что западные войска будут сопровождаться расширенной системой ПВО и другими мерами защиты.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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