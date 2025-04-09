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МЧС завершило активную фазу спасательных работ в Мьянме после землетрясения
МЧС завершило активную фазу спасательных работ в Мьянме и начало поэтапный вывод спасателей
Российские спасатели завершили активную фазу спасательных работ на месте землетрясения в Мьянме и начали вывод группировки, в то время как в страну будут направлены дополнительные спецборта с гуманитарной помощью, включая палатки и электростанции.
Спасатели МЧС России завершили активную фазу поисково-спасательной операции в Мьянме, пострадавшей от землетрясения, сообщает ТАСС.
Руководитель оперативной группы Сергей Воронцов доложил главе министерства Александру Куренкову о завершении работ и начале привлечения тяжелой и инженерной техники для разборки завалов. В связи с этим принято решение о начале поэтапного вывода российских спасателей из региона.
Глава МЧС Александр Куренков поручил подготовить предложения по поэтапному выводу спасательных групп из Мьянмы. Он отметил, что основная часть работ завершена и начинается расчистка территории от строительного мусора. Команда Сергея Воронцова приступила к реализации этого распоряжения.
Параллельно с выводом спасателей, Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшему населению Мьянмы. В ближайшую среду в страну направят еще два спецборта с гуманитарной помощью. По словам Сергея Воронцова, в их состав войдут палатки, одежда, предметы первой необходимости, а также передвижные электростанции для обеспечения электроэнергией социальных объектов и инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два самолета Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций доставили в Мьянму гуманитарный груз весом 68 тонн, включающий продукты, палатки и генераторы.
В результате сильного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибли более 3,5 тыс. человек. Под обломками здания в Мандалае, разрушенного землетрясением, нашли тело бывшей королевы красоты Сили Ми, пытавшейся спасти ребенка.