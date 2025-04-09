МЧС завершило активную фазу спасательных работ в Мьянме после землетрясения

Биолог: Россия находится на пике очередной «сардиновой эпохи»

Биолог Байталюк: Рыболовный промысел России в 2025 году поставит новые рекорды

Tекст: Андрей Резчиков

«Прошлый год оказался знаковым для рыболовного промысла. Отмечалось увеличение численности мигрирующего запаса и, соответственно, объема численности в тихоокеанских водах России сардины иваси. Мы почти находимся на пике очередной «сардиновой эпохи», – отметил Алексей Байталюк, замдиректора – руководитель тихоокеанского филиала Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

«Существующая численность сардины иваси позволяет судам получать необходимый для загрузки заводов объем вылова. Этот показатель достиг в прошлом году 580 тыс. тонн и стал рекордным за всю постсоветскую историю, – продолжил собеседник. – Причем рекорд предыдущей «сардиновой эпохи» преодолели не количеством судов, а эффективностью самого промысла».

«Если тогда для вылова порядка 400-500 тыс. тонн было задействовано около 200 единиц флота, то в текущий период речь идет лишь о 30 единицах крупных и хорошо оснащенных кораблей. Это является прекрасным показателем работы отрасли», – добавил он.

По его словам, Россию ждет продолжение хороших уловов сардины иваси: «На краткосрочную перспективу нет оснований испытывать тревогу по результатам будущих промыслов. В прошлом году очень хорошо сработали путины минтая в Охотском море. Увеличены объемы вылова у восточного и западного Сахалина, где сегодня мы видим рост запасов».

Он также отметил результативный промысел на Южных и Северных Курилах, восточной Камчатке. «Очень хорошие результаты промысла охотской сельди. Начали увеличиваться запасы олюторской сельди в Карагинской подзоне. Долгое время были сдерживающие факторы: действовали ограничения на промысел для сохранения запасов. Это расширило популяции дальневосточной сельди, и мы ожидаем, что в 2025 году уровень вылова будет выше, чем в 2024», – добавил спикер.

Байталюк также назвал «отличным» промысел командорского кальмара на Северных Курилах. «Период неустойчивого запаса этого вида закончен. Сформировались хорошие рыночные условия. Мы видим еще и продолжение успешного промысла донно-пищевых объектов. Это в первую очередь крабы», – отметил эксперт.

По его словам, в прошлом году не очень успешной была лососевая путина, что связано со многими факторами, в том числе с высокой смертностью в зимний период: «На американском побережье тоже были проблемы. Сегодня мы готовимся к большим экспедиционным работам перед лососевой путиной 2025 года и рассчитываем, что поколения нечетных лет, прежде всего горбуши, будут более многочисленными».

Во вторник руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, что уровень самообеспеченности России рыбной продукцией по итогам 2024 года составил 138,4%, в то время как потребление выросло до порядка 23,5 кг на одного человека в год.

В 2024 году также продолжился рост производства продуктов с высокой добавленной стоимостью – филе, фарш сурими, рыбная мука. В то же время общероссийский вылов водных биоресурсов во всех районах промысла в 2024 году снизился на 8% и составил более 4,9 млн тонн.

«Это связано, прежде всего, со слабыми подходами тихоокеанских лососей в силу природных факторов. Тем не менее мы поставили себе планку 5 млн тонн – будем к этому стремиться и в 2025 году, и в дальнейшем. Вместе с ВНИРО нужно провести тщательный анализ эффективности прогнозов и организации промысла», – отметил Шестаков.

Присутствующий на совещании вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что рыбохозяйственный сектор России демонстрирует стабильную и уверенную работу. Так, в минувшем году оборот отрасли увеличился на 7%, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей.

За прошлый год, напомнил вице-премьер, объем внешних поставок превысил 1,9 миллиона тонн. География экспорта продолжает расширяться: российская рыба поставляется более чем в 90 стран мира. При этом Россия остается мировым лидером по объему экспорта замороженной рыбы.