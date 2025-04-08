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Экс-королева красоты погибла в Мьянме, пытаясь спасти ребенка при землетрясении
Экс-королева красоты Сили Ми погибла в Мьянме при попытке спасти ребенка
Под обломками здания в Мандалае, разрушенного землетрясением, нашли тело бывшей королевы красоты Сили Ми, пытавшейся спасти ребенка, пишет британское издание Need To Know.
«Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Need To Know.
Спасатели обнаружили тело девушки после разбора завалов 12-этажного дома. Сили Ми было 28 лет. Она стала первой обладательницей титула «Мисс туризм Мьянма» в 2018 году. Она также представляла страну на международном конкурсе «Мисс туризм мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения в Мьянме погибли 3564 человека. Спасатели МЧС России работают в Мандалае, пострадавшем от землетрясения.