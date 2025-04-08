Экс-королева красоты погибла в Мьянме, пытаясь спасти ребенка при землетрясении

Ураган в Иркутской области оставил без света более 100 тыс. домов

В Иркутской области ураган обесточил более 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Telegram-канал МЧС Иркутской области, ураганный ветер в регионе достигал скорости 34 м/с. Из-за этого превентивно отключили электричество в 101306 домах в 613 населенных пунктах по восьми районам области. Ветер в некоторых местах сохраняется на уровне 15-29 м/с.

В Тайшетском районе ветер сорвал крыши с десяти зданий, повалил деревья и ограждения, вызвав техногенные пожары. В Нижнеудинском районе в поселке Чехово огнем уничтожены пять жилых домов, начальная школа и столовая. В городе Тулуне пожар охватил три жилых дома и склад площадью 2,5 тыс. кв. метров, все возгорания ликвидированы.

В Тулунском районе в поселке Ук пожар уничтожил три жилых дома и баню на площади 110 кв.метров. В Братском районе в поселке Бамбуй пожар охватил 18 садовых участков и сухую растительность на общей площади 1050 кв. метров, пожар локализован.

Погибших и пострадавших нет, но воздействие ветра продолжится до утра 6 апреля, предупредили спасатели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в селе Ермаковское Красноярского края ураган обрушил 35-метровую трубу котельной, оставив без тепла более 2 тыс. жителей и несколько административных зданий.

В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.