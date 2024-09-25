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Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
В 2025 году в России планируется массово останавливать лифты в многоквартирных домах, которые отработали более 25 лет без замены или капитального ремонта, однако средств на их обновление недостаточно.
С 2025 года в России начнется массовая остановка лифтов, которые функционируют более 25 лет без замены и капитального ремонта, сообщает «Парламентская газета». Всего в стране насчитывается около 130 тысяч лифтов, требующих замены к 2030 году, из них 40 тысяч находятся в особенно критическом состоянии.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что замена лифтов движется медленно из-за высокой стоимости и недостатка средств. Особенно тяжелая ситуация складывается в домах на спецсчетах, где невозможно перераспределение средств и получение кредитов.
«Вероятность того, что часть лифтов, выработавших свой ресурс, не доживет до ремонта в 2030 году, очень велика. Ростехнадзор может начать массовую остановку лифтов, что заставит людей ходить пешком», – отметила Разворотнева.
Для решения проблемы необходимо 22 млрд рублей в течение трех лет. Предлагается комбинированный подход с участием региональных властей и федерального бюджета, однако пока нет уверенности в выделении этих средств в ближайшем трехлетнем бюджете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в поселке Шушары в Петербурге рухнул лифт с 13 пассажирами, и жители дома сообщали о многократных жалобах на его неисправность, но проблемы так и не были решены. В продолжение темы, в Стерлитамаке сорвался лифт, в котором находилась 16-летняя девочка, ее пришлось доставить в больницу. Кроме того, в дагестанском городе Дербенте произошла трагедия с задымлением в лифте, в результате которого погибли женщина и ее дочь-подросток, а еще один ребенок был доставлен в больницу в стабильном состоянии.