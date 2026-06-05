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В Нефтекамске на крыше жилого дома начался пожар
В Нефтекамске локализовали крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу.
Площадь возгорания кровли многоквартирного здания составила 2000 квадратных метров, спасатели эвакуировали десятки жильцов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, а высокая пожарная нагрузка способствует быстрому распространению дыма.
Из горящего здания спасли 15 человек, в том числе пятерых детей. Еще 69 жильцов были своевременно эвакуированы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Возгорание произошло в переулке Кувыкина. На место инцидента для координации работы спецслужб прибыл исполняющий обязанности прокурора Нефтекамска Айнур Ханов. В ликвидации пожара задействованы около 50 человек и 17 единиц специальной техники.
В прошлом году при пожаре в пятиэтажном доме в Уфе погибли два ребенка и их бабушка.