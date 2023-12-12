Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
В ДНР двух чиновников заподозрили в мародерстве на 518 млн рублей
В Донецкой народной республике задержаны советник министра промышленности региона С. Н. Голощапов и директор ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания» А. В. Петрусенко по делу об особо крупном мародерстве, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Согласно версии следствия, подозреваемые реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
По предварительной оценке, ущерб от деятельности подозреваемых составил 518 млн рублей. Оперативные материалы передали в региональное следственное управление СК для принятия процессуального решения.