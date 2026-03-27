В Подмосковье осудили серийного душителя пенсионерок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемым стал 61-летний Юрий Филькин из Пензенской области, его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остального срока наказания – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Также ему назначили ограничение свободы на год и шесть месяцев.

По данным следствия и суда, с июля 2020 по октябрь 2022 года Филькин, используя шапку-балаклаву и перчатки, совершал ночные разбойные нападения на частные дома пожилых женщин.

Жертвами стали 10 пенсионерок в городских округах Домодедово, Воскресенск, Павловский Посад, Чехов, Раменское и Орехово-Зуево. В ходе нападений он задушил двух женщин, а умысел на убийство еще трех потерпевших не довел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Филькин признан виновным в убийстве, покушении на убийство, разбоях и кражах по нескольким статьям Уголовного кодекса, всего по 10 эпизодам. Ущерб потерпевшим оценен более чем в 880 тыс. рублей. В ходе обыска у мужчины нашли часть похищенного имущества пенсионерок, в том числе ювелирные украшения, документы и медали.

В подмосковном главке СК отметили, что преступник тщательно готовился к вылазкам и оставлял автомобиль за пределами населенных пунктов, чтобы не попасть на камеры наблюдения. Следствие сообщило, что Филькин дал признательные показания по всем эпизодам. Приговор пока не вступил в законную силу.

