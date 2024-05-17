Убийцу пенсионерок отдали под суд в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемый является уроженцем Пензенской области, его считают ответственным в серии нападений на пожилых женщин, разбое и грабеже, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, его передали в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

С лета 2021 года по конец октября 2022 года мужчина находил одиноких пенсионерок в частных домах в Подмосковье. Ночью он пробирался к ним в дом, нападал, душил и требовал деньги.

Когда жертвы теряли сознание, он крал ценности из дома и сбегал. Пострадали десять пенсионерок, две из них скончались.

Перед каждым нападением обвиняемый тщательно конспирировался. Он оставлял свою машину за пределами населенного пункта, где намеревался совершить преступление, использовал балаклаву и перчатки. Из-за этого ни одна из выживших пенсионерок не смогла описать преступника.

При обысках у подозреваемого нашли часть украденного, в том числе ювелирные украшения, документы, медали и другие доказательства его причастности к нападениям. Позже мужчина сам дал признательные показания.

В марте 2024 года в Татарстане осудили жителя Казани Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины. Маньяк действовал с 2011 года, выбирая жертв по объявлениям о сдаче жилья в аренду. Он опаивал хозяек чаем с клофелином, после чего душил жертв и крал ценные вещи.