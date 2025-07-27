Марочко: ВС России у Мелового Харьковской области наступают по трем направлениям

Tекст: Ирма Каплан

«Наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, это очень сильно затрудняет украинским боевикам сдерживание, поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», – рассказал Марочко ТАСС.

Он добавил, что российские военнослужащие нащупывают слабые места противника и бьют по ним, что позволяет совершать рывки и занимать новые территории.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области Украины, а также Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.



