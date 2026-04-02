Посольство опровергло жалобы россиян на отравления при восхождении на Эверест

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обращений по поводу возможных отравлений при восхождении на Эверест не было, сказал Ивашев, передает РИА «Новости».

«Ни в недавнее время, ни в принципе за все время нашей работы российские туристы с подобными жалобами в консульский отдел не обращались», – сказал пресс-секретарь дипмиссии.

Такой комментарий в посольстве дали на фоне публикаций непальских СМИ о мошеннических схемах в сфере страхования туристов. Ранее газета Kathmandu Post сообщила о раскрытии полицией Непала масштабной схемы по организации фиктивных спасательных операций для выкачивания денег из мировых страховых компаний.

По данным издания, в схему входили туристические фирмы, операторы вертолетов, больницы и посредники. Они организовывали мнимые эвакуации, подделывали медицинские документы и сильно завышали счета.

Туристам предлагали либо симулировать недомогание, чтобы спуститься с горы на вертолете, либо доводили до реального ухудшения состояния, давая большие дозы таблеток от горной болезни, чрезмерное количество воды и иногда подмешивая в еду разрыхлитель, что вызывало сильное недомогание.