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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    22 сентября 2026, 11:35 • Новости дня

    Путин назвал развитие ИИ серьезным вызовом в сфере коммуникаций

    Путин предупредил о связанных с развитием искусственного интеллекта угрозах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал стремительное развитие искусственного интеллекта и сопутствующие ему угрозы серьезным вызовом для современной сферы информационных коммуникаций.

    Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам форума «Диалог о фейках 4.0» заявил о необходимости создания современных стандартов защиты информации, передает ТАСС.

    Послание главы государства зачитал генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов.

    «Сегодня одним из серьезных вызовов в сфере инфокоммуникаций является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ним угроз. В этой связи создание современных стандартов и правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации, повышение эффективности противодействия цифровым рискам, приобретает особое значение», – подчеркнул президент.

    В начале сентября Путин указал на необходимость предотвращения рисков развития нейросетей.

    Ранее Путин назвал проблему регулирования искусственного интеллекта чрезвычайно сложной задачей.

    Российский лидер также призвал не снижать темпы развития передовых технологий.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил особые заслуги руководителя банка ВТБ Андрея Костина, присвоив ему высшую государственную награду за многолетний труд.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, передает ТАСС.

    «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу – президенту – председателю правления Банка ВТБ», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы ВТБ.

    Весной Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка до однозначной цифры к 2027 году.

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    21 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Путин наградил медалью «За храбрость» кладовщика из Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени Виктора Букавцова, кладовщика краснояружского элеватора в Белгородской области.

    Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Наградить медалью «За храбрость» II степени Виктора Григорьевича Букавцова – кладовщика материального склада обособленного подразделения «Краснояружский элеватор» акционерного общества «Краснояружская зерновая компания», Белгородская область», – отмечается в документе.

    Награда вручена за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

    Руководитель награжденного рассказал, что Букавцов совмещает работу кладовщиком с участием в районной территориальной обороне с момента ее формирования. Медалью его отметили именно за эту деятельность.

    На элеваторе сотрудник трудится давно, начинал с должности простого слесаря. Руководство характеризует его как исполнительного работника без нареканий. У мужчины есть жена и двое детей, в ноябре ему исполнится 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста.

    В середине лета при обстреле поселка Красная Яруга погибла местная жительница. В июне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском округе.

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    21 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин наградил погибшего в Джанкое помощника машиниста орденом Мужества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, который погиб во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича – помощника машиниста тепловоза структурного подразделения «Джанкойское локомотивное депо»… «Крымская железная дорога»… (посмертно)», – говорится в указе главы государства.

    Иван Шведов трагически погиб при исполнении своих обязанностей во время удара украинских войск по городу Джанкой.

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    21 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

    Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

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    21 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Таможня передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    ФТС передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Российская таможня за первую половину года направила на поддержку специальной военной операции беспилотники, транспортные средства и другие товары стоимостью около 2 млрд рублей, заявил глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Пикалева, ФТС России в течение первого полугодия 2026 года передала на нужды СВО товаров почти на 2 млрд рублей, в том числе беспилотники и транспортные средства, передает ТАСС.

    «В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 млрд рублей. В их числе – 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое-многое другое», – подчеркнул руководитель ФТС Валерий Пикалев.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    В июне прошлого года таможенники передали Министерству обороны 75 незаконно ввезенных в Россию дронов.

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    21 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы

    Песков: Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы Пикалевым

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в открытом для СМИ формате. По словам Пескова, Пикалев выступит с докладом о результатах работы службы и перспективах ее развития. Представитель Кремля подчеркнул важность ведомства с точки зрения наполнения бюджета, передает ТАСС.

    Остальные встречи в графике президента в этот день будут носить непубличный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Федеральная таможенная служба выявила более 136 тыс. тонн товаров с нарушениями за 2025 год.

    В октябре прошлого года глава ФТС рассказал Путину о новой системе противодействия серому импорту. Год назад руководитель ведомства сообщил о товарообороте России свыше 425 млрд долларов с начала года.

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    21 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Внедрение ИИ сократило число молодых сотрудников

    Bloomberg: Внедрение ИИ создает рабочие места для старших сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями приводит к созданию новых рабочих мест, однако эта тенденция благоприятствует старшим сотрудникам, в то время как занятость среди молодых специалистов снижается.

    Согласно результатам исследования, охватившего 41 страну, компании, внедряющие искусственный интеллект, создают больше рабочих мест по сравнению с теми, кто этого не делает. При этом рост занятости в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам, передает Bloomberg.

    Авторы исследования проанализировали 1,25 млрд вакансий и 154 млн записей о трудоустройстве за период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. За тот же период занятость среди младшего персонала сократилась на 3%, а доля молодых специалистов снизилась на 1,9 процентного пункта.

    Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась в Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах. Авторы исследования отметили, что ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов более ощутимо в экономиках с высоким уровнем благосостояния и цифровизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта.

    В конце мая президент России Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на искусственный интеллект.

    В середине мая эксперты прогнозировали, что нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать.

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    21 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин пообещал лично вручить новое знамя руководству Таможенной службы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал лично передать утвержденный семь лет назад официальный символ ведомства руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

    В ходе рабочей встречи в Кремле глава ФТС Валерий Пикалев попросил главу государства принять участие в торжественной церемонии передачи стяга, передает ТАСС.

    «Обязательно сделаем», – пообещал Владимир Путин. Официальный символ службы утвердили специальным указом еще в 2019 году, однако до настоящего времени его так и не вручили руководству.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

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    21 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Путин и Токаев по телефону обсудили успешное проведение выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В ходе телефонного разговора президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю успешного проведения выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

    Отмечается, что итоги голосования ярко демонстрируют широкую поддержку стратегического курса Владимира Путина, который направлен на защиту долгосрочных интересов России.

    Главы государств также обсудили практические вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на евразийском пространстве.

    Кроме того, стороны затронули тему предстоящего заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на начало октября в Туркменистане. Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему динамичному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.

    Месяцем ранее глава Казахстана выразил признательность президенту России за поздравления с проведением парламентских выборов в республике.

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    21 сентября 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры Хабаровского края

    Путин поручил ускорить обновление пункта пропуска на границе с Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал завершить обновление таможенных объектов на Дальнем Востоке раньше запланированного срока из-за возросшего объема транспортных потоков.

    Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Валерием Пикалевым поручил ускорить модернизацию приграничной инфраструктуры в Хабаровском крае, передает ТАСС. Изначально завершить профильные строительные работы планировалось только к 2030 году.

    «2030 год – это долго очень. Нам надо там ускориться. Потоки-то большие», – сказал президент.

    Главным проектом развития инфраструктуры в Хабаровском крае станет масштабный автомобильный пункт пропуска Большой Уссурийский. Этот объект будет расположен непосредственно на границе с Китаем.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    Правительство включило сокращение времени досмотра на границе в стратегию развития до 2030 года.

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    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

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    21 сентября 2026, 13:18 • Новости дня
    Путин высоко оценил результаты работы Госдумы восьмого созыва

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остался доволен итогами деятельности депутатов Госдумы восьмого созыва.

    Официальный представитель Кремля рассказал журналистам об отношении российского лидера к деятельности парламентариев, передает ТАСС. По его словам, глава государства полностью удовлетворен итогами законотворческой работы.

    «Президент очень высоко оценивает результаты работы Государственной думы предыдущего созыва», – подчеркнул Дмитрий Песков в ходе общения с прессой.

    В июле президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм депутатов восьмого созыва.

    Путин поблагодарил парламентариев за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

    После заключительного пленарного заседания Путин вручил законодателям государственные награды.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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