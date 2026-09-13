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Российские гимнасты взяли гран-при международного циркового фестиваля
Российские гимнасты стали обладателями гран-при на пятом международном фестивале циркового искусства «Без границ», который торжественно завершился в Петербурге.
Гран-при пятого международного фестиваля цирковых искусств завоевали отечественные гимнасты на оригинальном аппарате «Галлея» под руководством Ярославны Водяник, передает ТАСС. Масштабный смотр талантов проходил в Цирке Чинизелли с 10 по 13 сентября.
Высшие награды также получили конно-акробатический номер «Джигиты-амазонки Номад» из Казахстана, акробаты на русской палке под началом Евгения Бабанина и дрессировщица Людмила Суркова. Серебро досталось артистам из России и Колумбии, а бронзу разделили участники из Китая, Танзании, Венгрии и Италии.
Обладатели гран-при получили приглашение на престижный фестиваль «Золотой слон» в Жироне. Кроме того, российских гимнастов позвали на зарубежные гастроли. Приз зрительских симпатий ушел к монгольским акробатам «Боги монгол тим».
В масштабном мероприятии приняли участие более 200 артистов из 18 стран. Оценивало их мастерство международное жюри, состоящее из 12 экспертов. Режиссерами фестиваля выступили известные деятели культуры Гия Эрадзе и Елена Петрикова.
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