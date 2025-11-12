То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Пропавшая в Таиланде россиянка Владыко депортирована
Власти Таиланда депортировали задержанную за просроченную визу россиянку Владыко
В иммиграционной полиции Таиланда отметили, что в отношении россиянки были проведены все необходимые по закону процедуры, после чего она покинула центр временного содержания и рейсом Бангкок – Владивосток отправилась в Россию.
«В отношении гражданки РФ были проведены все предусмотренные законом процедуры. Сегодня она покинула центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда и была депортирована в Россию», – рассказал представитель полиции.
Как ранее сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, полицейские провели с Владыко следственные действия. Дипломаты также организовали ей встречу с матерью, прибывшей из Владивостока.
Эрика Владыко находилась на острове Самуи, после чего отправилась в Бангкок, где в сентябре перестала выходить на связь. Поиски россиянки начались 18 сентября, а спустя несколько дней ее нашли в одном из хостелов Бангкока вместе с ребенком. Позднее малыша передали бабушке, а женщине оказали консульскую помощь.
Визы Владыко истекла 22 сентября, а 21 октября ее задержали за нарушение миграционных правил. Российское посольство прекратило поиски после установления ее местонахождения и оказания необходимой поддержки.
Накануне сообщалось что Эрика Владыко будет отправлена на родину прямым рейсом после задержания за нарушение визового режима.