Россиянам напомнили о правилах смены прописки

Роскачество: Зарегистрироваться по новому адресу нужно в течение семи дней

Tекст: Дарья Григоренко

После переезда на новое место жительства необходимо оформить регистрацию в течение семи дней, передает Газета.Ru. При этом выписываться с прежнего адреса не нужно, так как процесс происходит автоматически при получении новой прописки.

«Подать заявление можно в подразделении МВД, через МФЦ или портал «Госуслуги». Для оформления потребуются паспорт, заявление и документ, подтверждающий право проживания: выписка из ЕГРН, договор социального найма, купли-продажи, свидетельство о наследстве или согласие собственника», – пояснил Поздняков.

«Если заявление подается через «Госуслуги», после проверки документов гражданина пригласят в подразделение МВД. Там необходимо предъявить оригиналы документов и поставить штамп о регистрации в паспорт. Весь процесс занимает до шести рабочих дней», – добавил он.



Эксперт уточнил, что собственник может прописаться в своей квартире без дополнительных разрешений. Если жилье ему не принадлежит, потребуется согласие владельцев. Детей до 14 лет регистрируют по адресу родителей без разрешения собственников.

Менять паспорт, водительские права, ИНН, СНИЛС и полис ОМС при переезде не нужно. Однако важно обновить данные в банке, на работе и в ГИБДД. Военнообязанным также следует актуализировать информацию в военкомате.

За нарушение сроков регистрации предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. В Москве и Петербурге сумма составит от 3000 до 5000 рублей. Ответственность также несет собственник жилья, допустивший проживание человека без прописки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оформление прописки ребенка через портал «Госуслуги» занимает до шести рабочих дней.

Временная регистрация по месту пребывания оформляется онлайн при наличии подтвержденной учетной записи.

Депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил о штрафах за нарушение сроков постановки на учет.