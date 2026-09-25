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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    5 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    25 сентября 2026, 10:16 • Новости дня

    Возглавивший комиссию Ватикана по ИИ кардинал признался, что им не пользовался

    Глава комиссии Ватикана по ИИ признался в неумении им пользоваться

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель специальной комиссии Ватикана по вопросам искусственного интеллекта кардинал Майкл Черни сообщил об отсутствии опыта использования новых технологий из-за нехватки времени.

    Глава комиссии Ватикана по искусственному интеллекту кардинал Майкл Черни признался, что еще не пользовался этой технологией, передает РИА «Новости».

    Специальный орган был создан четыре месяца назад для изучения влияния машинного обучения на человечество.

    «Нет, пока нет. У меня просто не было на это времени», – ответил священнослужитель на вопрос журналистов о применении новых алгоритмов в работе. При этом он подчеркнул готовность учиться и назвал освоение нейросетей своим моральным долгом для получения личного опыта.

    Кардинал также отметил важность налаживания диалога между епископами и правительствами европейских стран. По его словам, без своевременных действий общество может столкнуться с катастрофой, предотвратить которую будет уже невозможно.

    Ожидается, что Папа Римский Лев XIV вновь поднимет тему регулирования искусственного интеллекта во время пятничного выступления в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Ранее госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин поддержал призыв понтифика к созданию глобальных правил в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Ватикан опубликовал первую энциклику папы римского Льва XIV об искусственном интеллекте

    В апреле понтифик запретил священникам использовать нейросети для написания проповедей.

    В прошлом году глава Католической церкви назвал эту технологию одной из главных проблем человечества.

    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    @ Kenny Holston/Pool/REUTERS

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с гораздо более сильных позиций, чем во время их предыдущей встречи на американской территории в 2017 году. За прошедшее время соотношение возможностей двух стран изменилось преимущественно в пользу Китая.

    Девять лет назад КНР отставала от Соединенных Штатов по целому ряду направлений и оставалась уязвимой перед торговым и технологическим давлением. Теперь Пекин возглавляет страну, которая превратилась в самостоятельный центр технологического и промышленного развития, сообщает CNN.

    Китайские компании добились значительных результатов в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, космических разработок, энергетики и производства микросхем. Национальные модели ИИ приблизились к передовым американским разработкам, а космические компании КНР начали запускать и возвращать многоразовые ракеты.

    Преимуществом Пекина остается и промышленный потенциал. Положительное сальдо внешней торговли Китая в прошлом году достигло 1,2 трлн долл. на фоне растущего спроса на электромобили, солнечные панели и микросхемы. Контроль КНР над цепочками поставок редкоземельных элементов предоставил ей дополнительный инструмент влияния на Вашингтон.

    Директор Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо отметил, что Китай стал значительно увереннее и нашел эффективный способ сдерживать США. По его оценке, Вашингтону теперь придется относиться к Пекину с большим уважением и выстраивать более равноправные отношения.

    Одним из источников уверенности китайского руководства стала диверсификация торговли и последовательное укрепление технологической самостоятельности. Давление со стороны первой администрации Трампа подтолкнуло Пекин к масштабным вложениям в собственные разработки и их внедрению в промышленность.

    Показательным примером CNN называет компанию Huawei, которая продолжила развиваться после включения в американский санкционный список. В преддверии визита Си Цзиньпина она объявила о досрочном выпуске нового поколения процессоров Ascend для систем искусственного интеллекта.

    При этом китайская экономика продолжает сталкиваться с внутренними проблемами. В стране сохраняются высокая молодежная безработица, слабое потребление, долговая нагрузка местных властей и кризис в секторе недвижимости. Пекин рассчитывает, что технологическое развитие придаст экономике новый импульс.

    На переговорах китайская делегация намерена добиваться большей предсказуемости торговых и технологических отношений, а также отказа США от новых ограничений. В то же время Пекин подчеркивает, что вопросы Тайваня, политического устройства, прав человека и права Китая на развитие остаются для него «красными линиями».

    Обе стороны понимают, что усиление давления способно вновь привести их экономики к угрозе полного размежевания. Предыдущее торговое противостояние удалось остановить после того, как Китай пригрозил расширить ограничения на экспорт стратегически важных редкоземельных элементов.

    Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тонг считает, что ни одна из сторон больше не обладает очевидным экономическим превосходством. По его мнению, Трамп теперь воспринимает Си Цзиньпина как равного оппонента, а не как лидера, которого можно вынудить к односторонним уступкам.

    CNN также указала на укрепление глобального влияния Китая. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, в большинстве из 36 охваченных исследованием стран отношение к КНР оказалось более благоприятным, чем к США. Дополнительными инструментами китайской «мягкой силы» стали электромобили, модели искусственного интеллекта и продукция массовой культуры.

    В преддверии встречи Пекин демонстрирует Вашингтону новую реальность: Китай заинтересован в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, однако его дальнейший подъем больше не зависит от американской поддержки, отмечает телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в Соединенные Штаты с государственным визитом. Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    24 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией

    Politico: США запретили OpenAI и Anthropic делиться ИИ-моделями с Британией

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон запретил ведущим американским разработчикам искусственного интеллекта предоставлять новые модели правительству Британии до завершения их проверки в США, пишет Politico.

    Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ведущих разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic не передавать новейшие модели британскому правительственному институту безопасности ИИ (AISI) до завершения их проверки американскими властями, передает РИА «Новости».

    «Белый дом попросил компании OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели искусственного интеллекта агентству по тестированию при правительстве Великобритании до тех пор, пока эти модели не пройдут проверку правительством США», – цитирует агентство издание Politico.

    Запрос исходил из аппарата директора по кибербезопасности США. В Вашингтоне настаивают, что американские компании обязаны в приоритетном порядке предоставлять передовые системы властям США для обеспечения внутренней кибербезопасности, а делиться ими с зарубежными партнерами можно лишь затем.

    Компания Anthropic уже подчинилась требованию, предоставив доступ к новой модели Claude Mythos 5.1 исключительно американским организациям. Ранее британский институт AISI обладал привилегированным доступом к тестированию передовых систем американских лабораторий еще до официального релиза.

    Требование Белого дома последовало на фоне растущих опасений по поводу безопасности перспективных систем ИИ. В ходе недавних испытаний новейшие модели, включая Claude Mythos 5.1 и GPT-6 Astra от OpenAI, продемонстрировали резкий скачок возможностей и сумели взломать внешние ресурсы, в том числе сайт австралийского правительственного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект компании OpenAI проник в государственную систему медицинского страхования Австралии.

    Британский Институт безопасности ИИ зафиксировал создание передовыми нейросетями поддельных аккаунтов для кибератак.

    Ранее правительство США сформировало специальный координационный центр для контроля доступа к новейшим алгоритмам.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 10:00 • Новости дня
    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом

    Meta анонсировала портативное устройство Muse Charm с ИИ-помощником

    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Корпорация Meta в среду представила Muse Charm – новое портативное ИИ-устройство размером с брелок, созданное для массового распространения виртуального помощника Muse.

    Глава компании Марк Цукерберг сообщил, что устройство позволит взаимодействовать с помощником Muse тем, кто не использует смарт-очки, пишет Axios.

    Muse Charm поступит в продажу к декабрю. Аналитики отмечают, что Meta опередила OpenAI, Apple и другие компании, разрабатывающие компактные ИИ-устройства.

    Цукерберг выразил уверенность, что помощник Muse станет «персональным сверхинтеллектом», которым будут пользоваться миллиарды людей для достижения своих целей. Meta также анонсировала новые функции Muse, включая видеочат и голосовые беседы с индивидуальными настройками.

    Кроме того, компания представила новые модели смарт-очков, включая аудиоверсию без камер за 349 долларов, и анонсировала более тонкую VR-гарнитуру за 1299 долларов, выпуск которой намечен на весну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Цукерберга обвинили в игнорировании его яхтой сигнала о помощи у берегов Аляски. В начале года Илон Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta. В прошлом году компания Meta выиграла суд в США и сохранила за собой Instagram и WhatsApp.

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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

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    22 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Украинские силовики захватили Спасо-Преображенский храм канонической УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Белозорье Черкасской области украинские силовики силой захватили старинный Спасо-Преображенский храм канонической церкви, выгнав священника прямо во время панихиды, сообщил украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

    Полицейские вместе с людьми в военной форме захватили старинный Спасо-Преображенский храм в селе Белозорье Черкасской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на СПЖ. Силовики ворвались в здание сразу после завершения божественной литургии. В этот момент священник с несколькими верующими совершал панихиду, а большинство прихожан уже разошлись по домам.

    Священнослужителю приказали покинуть помещение, объявив о передаче имущества раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Захватчики сослались на якобы оформленный некой «общиной» переход. Уточняется, что уже 27 сентября в храме планируют провести службы ПЦУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года представители раскольнической ПЦУ отобрали храм у канонической церкви в Черкассах.

    Позже рейдеры захватили Покровский храм Александрийской епархии в Кировоградской области. А летом сотрудники украинского военкомата похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    23 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом

    В Анкаре задержан мужчина за создание ИИ-фото с президентом Турции Эрдоганом

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы задержали в Анкаре мужчину, который создавал при помощи искусственного интеллекта фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и распространял их в соцсетях.

    Подозреваемый размещал в статусе WhatsApp смонтированные фотографии с Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком, сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на прокуратуру Анкары, пишет РИА «Новости».

    Следствие считает, что задержанный пытался создать впечатление о наличии связей с высокопоставленными чиновниками. Расследование ведется по подозрению в торговле влиянием и публичном распространении ложной информации.

    Известно, что у задержанного уже имелись судимости по различным статьям уголовного кодекса.

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    23 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ

    The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.

    В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».

    Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.

    Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.

    Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.

    Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

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    22 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке

    Минэнерго: Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бамако начал работу современный комплекс по обучению нейросетей и робототехнике, ставший первым масштабным проектом России в Западной Африке, сообщило Минэнерго.

    Масштабный проект реализован отечественной «Корпорацией робототехники» по заказу малийского предприятия Ouagadou sarl, передает ТАСС. Генеральным подрядчиком создания инновационной площадки выступила компания «Эйдос Робототехника».

    «Запуск центра искусственного интеллекта и роботизации в Бамако создает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий, подготовки квалифицированных кадров, обмена инженерным опытом и реализации совместных инициатив. Рассчитываем, что созданная при участии российских компаний инфраструктура станет точкой притяжения для новых проектов», – заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Новая лаборатория оснащена промышленными роботами, серверным кластером для нейросетей и оборудованием для компьютерного зрения. Технопарк укомплектован 250 рабочими станциями и 100 ноутбуками, а все учебные материалы переведены на французский язык.

    Основное оборудование уже доставлено в африканскую республику. После официального открытия начнется обучение персонала, а выпуск первых специалистов намечен на второй квартал 2027 года.

    Напомним, российские предприятия освоили производство всех основных видов промышленных роботов.

    В конце августа Москва предложила Мали заключить межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

    В сентябре правительство Нижегородской области анонсировало создание совместного с Индией центра компетенций для развития технологий искусственного интеллекта.

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    24 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    В Кремле рассказали о ходе создания суверенного искусственного интеллекта

    Российский ИИ обучат на национальном корпусе данных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена создать независимый искусственный интеллект, обученный на национальном массиве данных. Возможности и риски применения современных технологий в искусстве обсудили участники Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

    Развитие отечественных технологий стало главной темой дискуссии, состоявшейся на Петербургском международном форуме объединенных культур 2026, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Дискуссия «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск» состоялась в Первом атриуме. Ее модератором выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты России Роман Карманов.

    О разработке отечественной модели ИИ рассказал заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский. Участники встречи также затронули вопросы регулирования и безопасного применения новых технологий. «Независимый ИИ может быть воспитан на национальном корпусе данных, чтобы западные модели также обучались на нем», – отметил Журавский.

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился опытом использования современных технологий в музейной работе. По его словам, искусственному интеллекту необходимо постоянное обучение, поэтому особое значение приобретает профессия редактора. Пиотровский также отметил, что внедрение технологий не сокращает число посетителей музеев, а позволяет быстрее знакомиться с представленными произведениями.

    «ИИ – хороший способ знакомства с экспозициями», – сказал руководитель Эрмитажа.

    Карманов рассказал об экспериментах музея, соединяющих цифровые технологии и искусство. «Таким образом восстанавливали утраченный шедевр, были выпущены NFT (цифровые картины, которые можно продавать и покупать). Создана выставка «Великолепный Эрмитаж», на которой оживают полотна. Эрмитаж должен быть консервативным местом, но это не так», – отметил он.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обратил внимание на ценностную сторону применения искусственного интеллекта. «ИИ к ценностям безразличен. Он занимается только тем, что мы в него заложим», – подчеркнул Швыдкой.

    Он также указал на необходимость максимально оцифровать российское культурное наследие, которое должно стать базой для использования ИИ.

    Народный артист России Игорь Бутман признался, что не любит слушать музыку, созданную искусственным интеллектом. По мнению музыканта, посетители живых концертов хотят видеть на сцене людей, а не машины. «Музыка, написанная ИИ, банальная, похожая на все. Он может написать музыку в стиле Каунта Бейси или Олега Лундстрема, но это не та музыка, которую хочется слушать. Это вызов для человека – написать аранжировку лучше», – заявил Бутман.

    Он назвал человеческие возможности безграничными, одновременно выразив опасение, что отказ от собственного развития способен привести к деградации человека вместе с искусственным интеллектом.

    Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о развитии отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Президент Владимир Путин заявил о реальных возможностях страны для разработки полностью независимых нейросетей.

    Для внедрения этих систем в экономику и социальную сферу в России создается специальный национальный штаб.

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    22 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Axios: Разработчики ИИ предпочли рыночное господство безопасности

    Axios: Разработчики ИИ отказались от контроля безопасности ради триллионной прибыли

    Tекст: Игорь Иножарский

    Гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта и триллионные инвестиции вынудили ведущие технологические компании отказаться от внедрения надежных механизмов контроля безопасности.

    Ведущие технологические компании предлагают усилить независимый контроль для замедления развития искусственного интеллекта, однако финансовые стимулы перевешивают вопросы безопасности. Сложность систем и внедрение автономных агентов делают аудит моделей крайне затруднительным, пишет Axios.

    По оценкам банка Goldman Sachs, в ближайшие пять лет на масштабирование нейросетей будет потрачено более семи триллионов долларов. Компании OpenAI и Anthropic готовятся к выходу на биржу с оценками в триллионы долларов, что вынуждает их ускорять выпуск новых продуктов для опережения конкурентов и получения прибыли от огромных инвестиций. При этом доверие к независимым группам по безопасности падает из-за их тесных связей с разработчиками.

    Бывший исследователь OpenAI и исполнительный директор AI Futures Project Дэниел Кокотайло выразил уверенность в невозможности безопасного масштабирования искусственного интеллекта. Он призвал ведущие компании отказаться от использования вычислительных мощностей для улучшения моделей ради замедления гонки технологий.

    Президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул важность победы в гонке нейросетей и отказался ограничивать отрасль. В свою очередь главный архитектор Palantir Акшай Кришнасвами отметил способность разработчиков найти способы безопасного масштабирования моделей, в том числе за счет технологий с открытым исходным кодом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия и 20 стран приняли декларацию о контроле над искусственным интеллектом. На прошлой неделе невыпущенная нейросеть OpenAI написала инструкции для обхода встроенных ограничений. В середине месяца ИИ-агенты этой компании атаковали сервис RubyGems.

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    22 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Путин назвал развитие ИИ серьезным вызовом в сфере коммуникаций

    Путин предупредил о связанных с развитием искусственного интеллекта угрозах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал стремительное развитие искусственного интеллекта и сопутствующие ему угрозы серьезным вызовом для современной сферы информационных коммуникаций.

    Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам форума «Диалог о фейках 4.0» заявил о необходимости создания современных стандартов защиты информации, передает ТАСС.

    Послание главы государства зачитал генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов.

    «Сегодня одним из серьезных вызовов в сфере инфокоммуникаций является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ним угроз. В этой связи создание современных стандартов и правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации, повышение эффективности противодействия цифровым рискам, приобретает особое значение», – подчеркнул президент.

    В начале сентября Путин указал на необходимость предотвращения рисков развития нейросетей.

    Ранее Путин назвал проблему регулирования искусственного интеллекта чрезвычайно сложной задачей.

    Российский лидер также призвал не снижать темпы развития передовых технологий.

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    22 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Гендиректор Alibaba предрек вступление человечества в эпоху машинного интеллекта

    Глава Alibaba заявил о переходе человечества к эпохе машинного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Человечество в будущем вступит в эпоху «машинного интеллекта», а машины будут выполнять большинство мыслительной работы, заявил генеральный директор компании Alibaba У Юнмин.

    По словам У Юнмина на конференции Apsara 2026, в будущем общий объем мышления машин превысит объем человеческого мышления в тысячу раз. Ожидается, что машины возьмут на себя 99,9% мыслительной работы, передает РИА «Новости».

    Ранее гендиректор отмечал, что к 2032 году Alibaba планирует увеличить масштаб своих дата-центров по всему миру до 20 гигаватт, чтобы удовлетворить растущий спрос на искусственный интеллект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип.

    В прошлом месяце Apple и Alibaba разработали нейросеть для китайского рынка.

    В начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

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    24 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами

    В Китае начали проводить музыкальные конкурсы с участием ИИ-артистов

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае стартовали музыкальные конкурсы с участием созданных нейросетями артистов, а жюри использует искусственный интеллект для оценки выступлений.

    В Китае начали проводить музыкальные соревнования, где выступают созданные с помощью нейросетей артисты, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора Центра исполнительских видов искусств в Нанкине Кристофера Чена, сейчас все связано с искусственным интеллектом.

    «У нас появились конкурсы, в которых участвуют роботы. Все у нас сейчас связано с искусственным интеллектом. Перед вами певица. Она пела также на концертах и офлайн, хотя все время идет речь об онлайн-концертах, когда говорим об искусственном интеллекте. То есть она может участвовать в таких вот соревнованиях, например, как конкурсант из Китая», – сказал он на пленарной сессии в рамках международного форума объединенных культур в Петербурге.

    Чен добавил, что технологии применяются и при оценке участников. Нейросети анализируют качество голоса и исполнение верхних нот. Однако окончательное решение всегда остается за людьми, а искусственный интеллект служит лишь дополнительным инструментом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе музыкальные хит-парады Австралии перестали учитывать сгенерированные нейросетями композиции.

    Китайские литературные журналы ввели бессрочный запрет на публикацию созданных искусственным интеллектом текстов.

    Композитор Максим Дунаевский назвал алгоритмы неспособными к самостоятельному написанию полноценной музыки.

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    24 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен обсудить регулирование искусственного интеллекта на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Американский лидер поделился ожиданиями от предстоящих переговоров.

    «Большой день с председателем Китая Си. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения, но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Ранее Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Кроме того, глава государства предложил заменить термин «искусственный интеллект» на выражение «суперинтеллект».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом с 23 по 25 сентября.

    Вашингтон и Пекин договорились о создании механизма по обсуждению технологий искусственного интеллекта.

    Ранее американский президент анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества над Китаем.

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