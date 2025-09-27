Российские войска освободили сумскую Юнаковку

Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю они овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой народной республики (ДНР).

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял более 1605 военнослужащих, десять бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов с боеприпасами и матсредствами.

За неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, морской пехоты и нацгвардии.

При этом потери противника составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Переездное в ДНР.

За минувшую неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов и горючего, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

На этой неделе российские войска освободили Переездное в ДНР, а также освободили Калиновское в Днепропетровской области.