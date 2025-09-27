Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Саперы нашли схрон мин ВСУ в школе под Суджей
Осмотр школы в селе Заолешенка под Суджей показал наличие схрона с противопехотными минами и электродетонаторами украинского производства, сообщил командир расчета с позывным Бармалей.
По его словам, саперы сводного отряда разминирования Международного противоминного центра Военно-инженерной академии при осмотре школы в селе Заолешенка Суджанского района Курской области обнаружили схрон с противопехотными минами, передает ТАСС. Бармалей сообщил: «При осмотре помещения школы был обнаружен схрон противопехотных мин украинского производства, электродетонаторы и проволока для установки в управляемом варианте. Аналог наших мин МОН-50».
Как рассказал Бармалей, саперы группировки войск «Север» регулярно обнаруживают в социальных объектах освобожденных населенных пунктов Курской области брошенные украинскими военными боеприпасы. В лесополосах Суджанского района специалисты также часто находят сожженную технику, в том числе производства стран НАТО, а также уничтоженные самоходки «Богдана» украинского производства, использующие натовский калибр 155 мм. Саперы отмечают, что по мере приближения к границе с Сумской областью увеличивается количество обнаруженной техники и боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области нашли мины, замаскированные под березовые бревна. Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск. ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.