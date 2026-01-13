Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.0 комментариев
Священник Борисов объяснил духовную связь таинства крещения и обрезания у иудеев
Древний иудейский обряд обрезания у иудеев стал прообразом христианского крещения, символизируя духовное «обрезание сердца», рассказал доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
По его словам, обрезание у древних иудеев служило знаком посвящения Богу, но в христианской традиции этот обряд стал прообразом крещения.
Обрезание Господне отмечается в Русской православной церкви 14 января и связано с воспоминанием о событии, произошедшем с младенцем Иисусом Христом на восьмой день после рождения. Священник подчеркнул, что этот праздник возник в христианстве как ответ на ересь докетизма, чтобы подтвердить реальность человеческой природы Христа.
«Мы празднуем событие обрезания по двум причинам. Во-первых, оно является доказательством полноценности физической природы Христа. Тело Христово было осязаемым, идентичным нашим телам, за исключением греха. Во-вторых – событие обрезания есть указание на то, что Христос не нарушил ветхозаветный закон, но его исполнил, и, таким образом, указание на преемство Нового Завета Ветхому», – отметил Борисов.
Он добавил, что обрезание было установлено как обряд при заключении завета между Авраамом и Богом, и все мальчики в иудаизме подвергаются ему на восьмой день после рождения. Христос, подчеркивает священник, не пришел отменить закон, а исполнил его, придав обряду новый духовный смысл. По его словам, Апостольский собор отменил необходимость обрезания, и теперь посвящение Богу совершается через крещение как «обрезание сердца».
Священник пояснил, что крещение символизирует отделение от всего греховного, предоставляя человеку духовные силы для борьбы со злом. Крещение не упраздняет свободу личности, а поддерживает стремление к жизни по заповедям.
Отец Антоний напомнил, что праздник совпадает с днем памяти святителя Василия Великого, в честь которого служится особая литургия. Святитель Василий считается прообразом Деда Мороза в православной Греции благодаря милосердию. В этот день верующие призваны задуматься о жертвенности и милости к окружающим, проявляя «обрезание сердца» ради борьбы с эгоизмом.
