Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.
Более тысячи израильтян обратились в больницы после обстрелов Ираном
За последние три дня в Израиле после обстрелов из Ирана медицинскую помощь получили более тысячи человек, из которых свыше 100 госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Израиля.
Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за время обстрелов из Ирана, проходивших в рамках операции «Рык льва», в больницы страны обратились 1050 человек, передает РИА «Новости». Из этого числа 102 пациента остаются в стационарах и отделениях интенсивной терапии на 3 марта.
В официальном сообщении уточняется, что основная масса пострадавших пришла за помощью с легкими травмами. Госпитализация потребовалась немногим более 100 из них. Министерство отмечает, что, несмотря на большое количество обратившихся, большинство израильтян получили медицинскую помощь амбулаторно.
Иран и его союзники нанесли удары по объектам в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару, Кипру и Ираку
Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников.
В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей в Иране.