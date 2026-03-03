Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
NetBlocks зафиксировал отключение интернета в Иране более чем на 72 часа
NetBlocks: Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 72 часов
Доступ к Сети в исламской республике практически отсутствует уже четвертые сутки на фоне массированных атак западной коалиции.
Глобальная сеть в исламской республике недоступна уже более трех суток, передает РИА «Новости». Международная служба мониторинга NetBlocks зафиксировала практически полное отсутствие подключения к Интернету.
«Начался четвертый день отключения интернета в Иране, государственные меры по ограничению действуют уже более 72 часов», – говорится в публикации службы.
Обострение ситуации произошло 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам. Сообщается о масштабных разрушениях и гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
Аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива.