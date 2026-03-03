NetBlocks зафиксировал отключение интернета в Иране более чем на 72 часа

Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

«В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.