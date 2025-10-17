Стоимость золота поднявшись выше 4360 долларов за тройскую унцию

Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...3 комментария
Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.
Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.
Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.
«Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.
Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.
В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.
МИД Индии заявил о приоритете интересов потребителей при импорте энергоносителей
По его словам, власти Индии в вопросах импорта энергоносителей ориентируются на защиту интересов своих потребителей, передает ТАСС.
Джайсвал добавил, что Индия является одним из крупнейших мировых импортеров нефти и газа, и обеспечение стабильных цен и надежных поставок выступает двойной целью индийской энергетической политики. Он подчеркнул, что политика импорта полностью подчинена этой задаче, а также включает диверсификацию источников поставок в соответствии с рыночными условиями.
Вместе с тем, Джайсвал сообщил, что Индия и США продолжают обсуждать расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок американских энергоносителей. Он отметил, что индийская сторона уже много лет стремится нарастить импорт из США, и нынешняя администрация Вашингтона проявляет интерес к углублению такого взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Индийские нефтяные компании продолжают вести переговоры о закупке российских энергоресурсов.
Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций
По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.
Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.
Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.
Депутат Колесник: Российские военные разубедят генсека НАТО Рютте не словом, а делом
«Я бы посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте извиниться за свои слова о том, что «русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь». А то ведь человек «иногда внезапно смертен», как сказал булгаковский персонаж «Мастера и Маргариты» Воланд», – предупредил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.
«Российские военные могут и разубедить Рютте, причем, не словами, а делом. Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», – продолжил парламентарий.
«Считаю нужным также обратить внимание Рютте на историю «боевой славы» самих сил НАТО. На их счету победы над странами вроде Гренады, по сути, не имеющей вооруженных сил. Тогда как с чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути – вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», – напомнил собеседник.
«В целом, если бы все было так, как хочет Рютте, то геополитический расклад в мире был бы несколько иной. Но Россия продолжает отстаивать свои интересы перед лицом претендующего на гегемонию Запада. Это происходит в том числе в рамках СВО», – указал он.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал «не преувеличивать возможности России», передает Telegram-канал Baltnews. «Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь. Если бы НАТО было слабее, то мы сбили бы русских немедленно. Но будучи сильнее, мы будем аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства. Я убежден, что Китай попросит «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе для отвлечения внимания от Тайваня», – сказал он.
«Рютте выбрал странную риторику для «деэскалации», призывая «не относиться к России серьезно», но увеличить при этом расходы на оборону», – заметил Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, в своем Telegram-канале.
«Ему, действительно, стоило лучше учить историю и зарубить себе на носу, чем заканчиваются авантюры против ведущей мировой державы с развитым военным и ядерным потенциалом. Мы не тягаемся мощью с НАТО и не собираемся нападать на страны Альянса. Но «несерьезно» относиться к возможностям передового российского оружия могут только недоучки-камикадзе», – подчеркнул он.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий, и противоречат желанию самих военных вступать в бой.
Судебное производство во Франкфурте-на-Майне по делу о конфискации более 720 млн евро, замороженных на счету российского банка, началось по запросу Генпрокуратуры ФРГ, передает ТАСС. В инстанции отметили, что банк попал под санкции Евросоюза еще в июне 2022 года, однако его название не раскрывается.
Сразу после заморозки средств неизвестные ответственные лица банка предприняли попытку вывести более 720 млн евро, однако операция была заблокирована. После этой попытки в Германии было возбуждено дело по подозрению в нарушении запрета на распоряжение замороженными средствами.
Сейчас рассматривается вопрос о передаче этих средств в государственную казну ФРГ. В сообщении суда подчеркивается, что по делу будет назначено разбирательство по существу, однако дата слушания пока не определена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов западных стран планируют обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Ранее Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.
Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.
Эксперт Юшков: Диверсия против «Турецкого потока» испортит отношения Анкары с Киевом и Лондоном
«Турецкий поток» состоит из двух параллельных ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год. Одна предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для транзита через территорию Турции в страны Европы», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Он уточнил, что разделение ниток на «турецкую» и «европейскую» условное, поскольку «объемы могут перетекать». Поэтому возможный аргумент тех, кто планирует диверсию, о том, что цель – отрезать только Старый Свет от российских энергоресурсов – сомнительный. По словам собеседника, подрыв газопровода ударит по интересам Анкары.
«Россия – крупнейший поставщик газа в Турцию. Ей необходим действующий «Турецкий поток». Дело в том, что все законтрактованные объемы не прокачать только лишь по «Голубому потоку». А других маршрутов поставок фактически не осталось, ведь Украина перекрыла транзит», – пояснил Юшков, спрогнозировав, что реакция Анкары на возможную диверсию будет крайне негативной.
Если британские и украинские спецслужбы совершат теракт, то отношения турецкой республики и с Западом, и с Украиной испортятся, считает эксперт. «У Турции есть способы «нанести ответный удар» – например, ущемить западные интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Я думаю, что это является существенным сдерживающим фактором для Киева и его союзников», – детализировал аналитик.
Возможный подрыв «Турецкого потока» приведет к последствиям и для России. «С 2022 года мы сократили поставки газа в Европу, а значит, и добычу, примерно на 130-140 млрд куб. м. В случае диверсии на газопроводе мы будем вынуждены сократить еще примерно на 16 млрд куб. м, а с учетом поставок непосредственно на турецкий рынок – около 33 млрд. куб. м. Эти объемы важны, потому что 30% от рыночной стоимости – это экспортная пошлина, которая идет напрямую в бюджет», – заключил Юшков.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Москва располагает информацией о подготовке Лондоном и Киевом диверсий против газопровода «Турецкий поток». По его словам, британские спецслужбы планируют задействовать боевых пловцов для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры.
Диверсии готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов». Имеются достоверные данные, что именно под патронажем Британии на территории России уже совершаются теракты, добавил глава ФСБ. В частности, инструкторы британских спецподразделений SAS и MI6 спланировали удары БПЛА по Каспийскому трубопроводному консорциуму, сказал Бортников.
Лондон также причастен к операции «Паутина», в ходе которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы. Директор ФСБ напомнил, что операция была осуществлена накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», – сказал он.
По словам Бортникова, страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза. «У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб. Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России», – сказал он, отметив, что провокации с БПЛА происходят в период обсуждения планов по созданию европейской коалиции для отправки войск на Украину.
Напомним, в январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по компрессорной станции «Русская», которая закачивает газ в «Турецкий поток». ПВО сбила все беспилотники, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. В Кремле атаку назвали продолжением линии энергетического терроризма Киева.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.
Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.
Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.
«Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.
В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.
Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.
На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.
Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.
Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.
Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока. Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».
В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.
Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».
Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.
Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.
Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.
Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.
Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.
Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».
Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.
Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.
Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.
Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.
Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.
В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.
Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.
Британцы совместно со спецслужбами Украины готовят диверсии в отношении газопровода «Турецкий поток», сказал Бортников, передает ТАСС.
Других подробностей он не привел.
В январе киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников на, средства ПВО России отразили нападение. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».
Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 278 беспилотников.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 ЗРК, 25 533 танка и других бронемашин, 1 602 боевые машины РСЗО, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.
За день до этого они поразили склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.
Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на данные издания «Общественное» и энергокомпанию «ДТЭК».
Сообщается, что в результате происшествия была полностью остановлена работа объектов газодобычи в регионе.
Минувшей ночью и утром в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах, произошедших в разных районах области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины создали скрытые аккумуляторные парки для поддержания энергосистемы в случае новых атак. Министерство энергетики на Украине сообщило о повреждениях ключевых объектов инфраструктуры из-за взрывов. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине.
Американские подрядчики будут управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Киеву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times и слова высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях.
По информации издания, украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами.
«В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, а для их применения будут задействованы американские подрядчики», – приводит издание слова собеседника. По его словам, это позволит избежать масштабной подготовки украинских военных и даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения Tomahawk.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в случае передачи Tomahawk Киеву. Эксперт Александр Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как возможный ответ на поставки таких ракет.