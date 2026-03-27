Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в убийстве соотечественницы
В Паттайе погибла гражданка России В.В. Партнова, а по подозрению в ее убийстве был задержан соотечественник И.З. Мухаметзянов, сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
Материалы по уголовному делу направлены консульским отделом посольства в следственное управление СК по Башкирии, сказал Томихин ТАСС.
«Родственники В.В. Партновой проинформированы о порядке репатриации тела», – добавил дипломат.
По данным проживающих в Паттайе российских волонтеров, поиски В.В. Партновой начались после того, как она перестала выходить на связь в конце прошлого года. Волонтеры выяснили, что гражданка России умерла 27 декабря в Паттайе. Ее тело было доставлено в Бангкок, в Институт судебно-медицинской экспертизы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пропавшая в конце декабря 2025 года россиянка Вероника Партнова была обнаружена мертвой и похоронена на кладбище невостребованных тел в Бангкоке.