Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4561 человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Под завалами погиб 4561 человек. По сравнению с предыдущими данными количество жертв увеличилось на 228, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Родригеса.

Спасателям удалось извлечь живыми 6462 человека, при этом ранения получили 16 740 местных жителей. Правительство уже оказало необходимую помощь 128 324 семьям, пострадавшим от удара стихии.

Для размещения людей, потерявших дома, власти развернули 107 временных лагерей. В них сейчас находится 20 231 человек, однако без жилья по-прежнему остаются 17 907 граждан.

Двумя днями ранее Родригес приводил данные о 4333 погибших.

Россия передала партию гуманитарной помощи пострадавшим жителям Каракаса. При разрушительных подземных толчках пострадали трое российских граждан.