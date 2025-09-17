Экстремальная жара минувшим летом вызвала смерть более 24 тыс. жителей Европы

Имперский колледж Лондона сообщил о гибели 24 тыс. европейцев летом из-за жары

Аномально высокая жара летом 2024 года стала причиной смерти более 24 тыс. человек в городах Европы, пишет ТАСС. К такому выводу пришли эпидемиологи и климатологи из Имперского колледжа Лондона после анализа данных о смертности в 854 европейских городах за период с июня по август. Исследователи отмечают, что около 16,5 тыс. смертей напрямую связаны с повышением температур из-за выбросов парниковых газов.

Климатологи установили, что температура в городах была в среднем на 2,2 градуса Цельсия выше обычного, что значительно увеличило уровень смертности от жары.

«Причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима», – заявила климатолог Фридерика Отто.

Особое внимание ученые уделили пожилым людям: 85% умерших были старше 65 лет, а 41% – старше 85 лет. Они подчеркивают, что именно пожилое население сильнее всего страдает от экстремального повышения температуры.

Ранее журнал The Lancet публиковал результаты, согласно которым, если температура на планете повысится на 3 градуса Цельсия, к 2100 году число смертей от жары в Европе может увеличиться втрое.

